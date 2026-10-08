عضو «مستقبل وطن»: مباحثات الرئيس السيسي بكوريا تدفع العلاقات لشراكة استراتيجية أكثر قوة

أكد هاني عبد السميع، عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جمهورية كوريا الجنوبية، وما شهدته من مباحثات موسعة مع الرئيس الكوري الجنوبي، تعكس تنامي العلاقات المصرية الكورية الجنوبية، وتؤكد حرص القيادة السياسية في البلدين على الانتقال بهذه العلاقات إلى آفاق أوسع من التعاون والشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار في البلدين والمنطقة.

وأوضح «عبد السميع»، في بيان، اليوم الخميس، أن حفاوة الاستقبال التي حظي بها الرئيس السيسي في سول تعكس عمق التقدير الذي تكنه القيادة والشعب الكوري لمصر ودورها الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس السيسي تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات مع كوريا الجنوبية في مختلف المجالات يمثل رسالة واضحة بشأن أهمية الشراكة بين البلدين، خاصة في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة ملموسة خلال السنوات الأخيرة والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

طرح الرئيس السيسي إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية

وأشار عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن طرح الرئيس السيسي إقامة منطقة صناعية كورية جنوبية في مصر يمثل خطوة بالغة الأهمية لتعظيم الاستفادة من القدرات والخبرات الكورية المتقدمة، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات والصناعات ذات القيمة المضافة، مؤكدًا أن مصر بما تمتلكه من موقع جغرافي استراتيجي، وبنية أساسية متطورة، ومقومات إنتاجية ولوجستية، يمكن أن تشكل منصة مثالية أمام الشركات الكورية للتوسع في الأسواق الأفريقية والعربية.

وأضاف أن التعاون المصري الكوري لا ينبغي أن يتوقف عند حدود العلاقات التجارية والاستثمارية، وإنما يمتد إلى نقل الخبرات والتكنولوجيا، ودعم التصنيع المحلي، والتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، فضلًا عن التعاون في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والاتصالات والتحول الرقمي والتعليم والصحة وغيرها من المجالات التي تمثل أولوية في أجندة التنمية المصرية، مشددًا على أن الاستفادة من التجربة الكورية الناجحة يمكن أن تسهم في دعم مسيرة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.

وثمن «عبد السميع» تأكيد الرئيس السيسي أهمية تكثيف التشاور السياسي على مستوى القمة بشأن سبل التعامل مع التحديات الدولية، معتبرًا أن ذلك يعكس إدراكًا مشتركًا لطبيعة المرحلة الراهنة التي تتطلب تنسيقًا أكبر بين الدول ذات الرؤى المتقاربة، كما أشاد بما طرحته المباحثات بشأن تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر تواصل أداء دورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار، والدفع نحو الحلول السياسية، والحفاظ على مقدرات الشعوب، بما يعزز فرص السلام والتنمية المستدامة.

واختتم عضو هيئة مكتب حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر بالتأكيد على أن تأكيد الرئيس الكوري الجنوبي أن مصر شريك رئيسي في مبادرة SHINE، وترحيبه بتعزيز التعاون الوثيق مع القاهرة، يؤكد أن العلاقات المصرية الكورية أصبحت تمتلك قاعدة استراتيجية راسخة قابلة لمزيد من التطور، لافتًا إلى أن القواسم المشتركة والمزايا التي تتمتع بها مصر تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة، والاستثمار، ونقل المعرفة، والتعاون السياسي، بما يعزز مكانة مصر كشريك اقتصادي وتنموي محوري في المنطقة.