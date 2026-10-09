رعاية المسنين مسؤولية قانونية.. الحبس والغرامة لمواجهة الإهمال والاستغلال

حدد قانون رعاية حقوق المسنين الصادر برقم 19 لسنة 2024، عددًا من العقوبات لمواجهة الأفعال التي تعرض حياة كبار السن للخطر، أو تنطوي على الإهمال أو الامتناع عن تقديم الرعاية الواجبة لهم.

الحبس والغرامة عقوبة إهمال المسن

وينص القانون على معاقبة كل شخص مكلف برعاية مسن، حال إهماله في أداء واجباته أو عدم اتخاذ ما يلزم للقيام بها، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

وتشمل العقوبة كذلك من يحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن بالمخالفة للقانون.

سنتان حبسًا لمتعمد الامتناع أو الاستغلال

وشدد القانون العقوبة في حالة تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

الإصابة ترفع مستوى العقوبة

ووفقًا للقانون، إذا ترتب على الإهمال أو الامتناع أو الاستغلال إصابة المسن بجرح أو إيذاء، تكون العقوبة الحبس.

أما إذا أسفر الفعل عن إصابة المسن بعاهة أو أدى إلى وفاته، فتصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات.

حماية كبار السن مسؤولية يساندها القانون

وتستهدف هذه العقوبات ضمان حصول كبار السن على الرعاية اللازمة، ومواجهة صور الإهمال والاستغلال التي قد تعرض حياتهم أو سلامتهم للخطر، مع تشديد العقوبة كلما ترتب على المخالفة آثار أكثر جسامة.