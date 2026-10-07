احتفالًا باليوم العالمي للمُسنين.. محافظ الدقهلية يشارك 22 مسنًا ومسنة يومًا ترفيهيًا بحديقة كوكب الشرق|صور

شارك اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، كبار السن من نزلاء دار الأمل لرعاية المسنين التابعة لجمعية المواساة الخيرية بالمنصورة، والبالغ عددهم 22 مسنًا ومسنة، يوما ترفيهيا بحديقة كوكب الشرق بمدينة المنصورة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، ومدير ومسئولي الدار.

ووجه محافظ الدقهلية، رئيس حي شرق المنصورة، بالسماح بدخول نزلاء الدار إلى الحديقة مجانًا، بما يتيح لهم قضاء وقت ممتع والاستمتاع بالأنشطة المختلفة، مشددا على توفير الأجواء التي تسودها المحبة والاهتمام والرعاية بهم خلال مدة تواجدهم.

وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار حرص المحافظ على دعم ورعاية كبار السن، وإدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم، تقديرًا لما قدموه من عطاء طوال سنوات حياتهم، والتأكيد على أهمية دمجهم في المجتمع وتوفير سبل الرعاية والاهتمام بهم.