لاعب المقاولون السابق: القمة لن تحسم بطل الدوري.. والأهلي يمتلك فرقتين

أكد أحمد حمودة، نجم المقاولون العرب السابق، أن الأهلي قدم مباراة مميزة أمام بترول أسيوط وحقق فوزًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر يمتلك فرقتين وكوكبة من اللاعبين المميزين.

وقال حمودة، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد المحور» مع الإعلامي خالد الغندور، إن زد من الفرق الكبيرة في الدوري، موضحًا أن خسارة الزمالك أمامه بثلاثية باللاعبين الناشئين ليست أمرًا سيئًا.

وأضاف أن محمد حمد لاعب كبير، وسيكون له مستقبل مميز مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتطرق حمودة للحديث عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، مؤكدًا أن المواجهة ستحسم مع صافرة الحكم، ولن تكون نتيجتها حاسمة في تحديد بطل الدوري.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي فاز على الزمالك في مباراتي الدوري بالموسم الماضي، ومع ذلك توج الزمالك بلقب الدوري.