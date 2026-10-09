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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 مشروبات طبيعية تخلصك من الباكتيريا الضارة في الأمعاء

الأمعاء
الأمعاء
نهى هجرس

تحتوي المشروبات الصحية للأمعاء على عناصر غذائية مهمة تغذي وتدعم الميكروبيوم المعوي، بما في ذلك البريبيوتيك والبروبيوتيك . 

الميكروبيوم المعوي هو شبكة معقدة من البكتيريا "النافعة" التي تساعد الجسم على هضم الطعام وامتصاص العناصر الغذائية، كما أنها تدعم جهاز المناعة، ولا يزال الباحثون يكتشفون جميع الطرق التي يؤثر بها الميكروبيوم المعوي على صحة الإنسان. 

يمكن للمشروبات المفيدة لصحة الأمعاء أن تعزز صحتك من خلال دعم ميكروبيوم الأمعاء، لكن فوائدها لا تتوقف عند هذا الحد، فبعضها يحتوي أيضاً على فيتامينات ومضادات أكسدة قد تُسهم في تخفيف الالتهابات.

ما هي أفضل المشروبات لتحسين صحة الأمعاء؟

- شاي الزنجبيل

الزنجبيل نوع من التوابل ذات النكهة القوية، ويوجد في العديد من الأطعمة والمشروبات، وله تاريخ طويل من الاستخدامات الطبية نظراً لخصائصه المضادة للالتهابات . 

فيما يتعلق بصحة الأمعاء، تشير الأبحاث إلى أن الزنجبيل قد يساعد في تخفيف الغثيان واضطراب المعدة، كما قد يعزز الزنجبيل حركة المعدة (عملية هضم الطعام والسوائل في الأمعاء)، مما قد يخفف من أعراض حرقة المعدة والانتفاخ.

لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات تأثير الزنجبيل على صحة الأمعاء، 

- خل التفاح

يُصنع خل التفاح بإضافة الخميرة، وهي نوع مهم من البروبيوتيك، إلى عصير التفاح، تقوم الخميرة بتحليل السكر الموجود في عصير التفاح، لذا، يُعد خل التفاح سائلاً مُخمراً. 

يشرب الكثيرون خل التفاح العضوي الذي يحتوي على البكتيريا والخميرة التي تتخمر عصير التفاح، وهي غنية بالبروبيوتيك، التي قد تدعم صحة الأمعاء . 

- الشاي الأخضر

يُصنع الشاي الأخضر من منقوع أوراق نبات الكاميليا الصينية ، وقد استُخدم لآلاف السنين في الطب الصيني التقليدي، وأصبح مشروبًا شائعًا في جميع أنحاء العالم. 

توجد أدلة قوية تُشير إلى أن الشاي الأخضر مفيد لصحة الأمعاء، تُظهر الأبحاث أن للشاي الأخضر خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات ، إضافةً إلى ذلك، تقوم بكتيريا الأمعاء بتفكيك مركبات البوليفينول الموجودة في الشاي، مما يُعزز نمو البكتيريا النافعة ويمنع نمو البكتيريا الضارة. 

يمكنك الاستمتاع بالشاي الأخضر باردًا أو ساخنًا، فدرجة الحرارة لا تؤثر على فوائده للأمعاء، تأكد من فحص نسبة السكر المضاف في حال شراء الشاي الأخضر المُعبأ مسبقًا، كما يحتوي الشاي الأخضر بشكل طبيعي على الكافيين، لذا تحقق من المعلومات الغذائية لمعرفة كمية الكافيين الموجودة فيه، خاصةً إذا كنت تحاول تقليل استهلاكك للكافيين

الأمعاء صحة المعدة الشاي الاخضر الباكتيريا خل التفاح

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