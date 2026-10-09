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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جمهور البالون يحتفل بانتصارات أكتوبر في ليلة استثنائية تجمع «ملحمة العبور» و«غرام في الكرنك»

محمد الحلو
محمد الحلو
أحمد البهى


في ليلة فنية وطنية مميزة، احتضن مسرح البالون بالعجوزة مساء اليوم الخميس احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، وسط حضور جماهيري كبير وتواجد عدد من قيادات وزارة الثقافة ونجوم الفن والموسيقى.


وحضر الاحتفالية الدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، والموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، إلى جانب عدد من الفنانين والشخصيات العامة والإعلاميين، وسط أجواء احتفالية تفاعل خلالها الجمهور مع فقرات الليلة الوطنية. ويأتي الحفل بالتعاون بين البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية وقطاع المسرح.


وتكونت الاحتفالية من فصلين متكاملين، جاء الفصل الأول في صورة الأوبريت الوطني «ملحمة العبور»، بألحان وتوزيع الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشارك في إحيائه النجم الكبير محمد الحلو إلى جانب مجموعة من نجوم مسرح البالون، من بينهم عماد كمال، فارس، هبة محمد، عبدالله الجسمي، شيماء ناجي وأحمد مهدي، مع مشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية.بقياده الفنانه لبني الشيخ وتولى محمد عادل يوسف إخراج أوبريت «ملحمة العبور»، بينما تولى محمد عمر مهمة المخرج المنفذ، وضم فريق هيئة الإخراج يوسف محمد، عبدالله عيسى، إيهاب علوان، مصطفى سعد وأحمد بامبو،هاله الصباح
تصميم الاستعراضات..محمد سلام..بدر السيد
فيما جاءت الإضاءة لـعز حلمي، والديكور والأزياء لـرانيا عطية، والمونتاج والفيديو مابنج لـعبدالرحمن غريب.


وشهد الأوبريت تقديم مجموعة من المقطوعات والأغنيات الوطنية، من كلمات عدد من كبار الشعراء، بينهم أحمد فؤاد نجم، إيهاب الباي، حجاج الباي ومحمد القصاص، فيما تولى الإعلامي والفنان كريم كوچك تقديم فقرات الأوبريت والربط بينها.
 

أما الفصل الثاني من الاحتفالية، فجاء من خلال العرض الغنائي الاستعراضي «غرام في الكرنك»، في رؤية فنية تستلهم أجواء الفيلم الشهير الذي قدم عام 1967، وتعكس روح وهوية الفن المصري، ويقوم بإخراج العرض الفنان تامر عبدالمنعم.


واستقبل جمهور مسرح البالون الفصل الثاني بحفاوة كبيرة، مع الاستعراضات التي تقدمها فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية، لتتحول الليلة إلى احتفال فني يجمع بين روح نصر أكتوبر وذاكرة الفن المصري الأصيل.


وجاءت الاحتفالية تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر، وتوجيهات تطوير العروض الفنية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.


 

مسرح البالون البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الفنان تامر عبدالمنعم محمد الحلو

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