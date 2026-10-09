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حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه خلال 12 سنة بمصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

من الدلتا الجديدة إلى توشكى.. ملايين الأفدنة في قلب المشروعات القومية بمصر

مشروعات
مشروعات

عرضت صدى البلد تقريرًا مصورًا بعنوان «حكاية رحلة وطن.. مشروعات واستثمارات تجاوزت 15 تريليون جنيه و12 سنة على أرض مصر»، تناول التطورات التي شهدتها مصر خلال 12 عامًا، ومن بينها مشروعات استصلاح الأراضي والتوسع الزراعي وتطوير نظم الري، إلى جانب مشروعات الصناعة والطاقة والبنية التحتية.

وفي القطاع الزراعي، أظهرت بيانات حكومية منشورة أن إجمالي المساحات المستصلحة منذ عام 2014 بلغ نحو 2.1 مليون فدان وفق أحد تقارير قطاع الزراعة، ضمن مشروعات استهدفت زيادة الرقعة الزراعية وتوسيع الإنتاج المحلي.

ومن أبرز المشروعات في هذا المجال مشروع الدلتا الجديدة، الذي يستهدف مساحة إجمالية تبلغ نحو 2.2 مليون فدان، ويُعد مشروع «مستقبل مصر» للإنتاج الزراعي أحد مكوناته الرئيسية، مستهدفًا استصلاح نحو مليون و50 ألف فدان.

كما يمثل مشروع توشكى الخير أحد المشروعات الرئيسية للتوسع الزراعي في جنوب مصر، إذ يستهدف استصلاح أكثر من مليون فدان، إلى جانب مشروع تنمية الريف المصري الجديد الذي يستهدف استصلاح واستزراع مليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات عمرانية وزراعية جديدة.

وامتدت المشروعات إلى تطوير نظم الري، حيث تشير البيانات الحكومية إلى الانتهاء من تنفيذ 7795 كيلومترًا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، فضلًا عن تحديث نظم الري في نحو 1.02 مليون فدان، مع استمرار أعمال التحديث في مساحات أخرى.

وفي السياق نفسه، شملت خطة التنمية الزراعية التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير نظم الإنتاج واستخدام أساليب الري الحديثة، إلى جانب دعم المشروعات المرتبطة بتصنيع المنتجات الزراعية وتخزينها ونقلها، بما يساعد على ربط مناطق الإنتاج بالأسواق.

أما في الصناعة، فقد تركزت المشروعات على تطوير المناطق الصناعية وإنشاء المجمعات المتخصصة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للإنتاج، وربط المناطق الصناعية بشبكات الطرق والموانئ، بما يدعم حركة نقل الخامات والمنتجات.

وتكشف هذه المشروعات عن اتساع نطاق الاستثمارات الموجهة إلى الزراعة والصناعة والبنية التحتية، مع ضرورة التمييز بين المساحات المستهدفة للاستصلاح والمساحات التي جرى استصلاحها بالفعل، عند عرض إجمالي الإنجازات بالأرقام.

المشروعات القومية الإسكان صدى البلد

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