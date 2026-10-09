شيكو بانزا يصل إلى القاهرة للانضمام لمعسكر الزمالك استعدادًا للقمة

وصل الأنجولي شيكو بانزا إلى القاهرة قادمًا من أنجولا، للانضمام إلى معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادًا لمواجهة القمة المرتقبة.

شيكوبانزا

وكشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وصول اللاعب إلى القاهرة، تمهيدًا للانتظام في استعدادات الفريق للمباراة المقبلة أمام الأهلي.

انضم الأنجولي شيكو بانزا إلى صفوف نادي الزمالك في صيف 2025، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، في إطار تدعيم الفريق بعناصر هجومية جديدة.

ويجيد شيكو بانزا اللعب في مركز الجناح، ويتميز بالسرعة والمهارة والقدرة على المراوغة، إلى جانب التحرك على الأطراف ومحاولة صناعة الفرص لزملائه، وهو ما يمنح الجهاز الفني حلولًا متنوعة في الشق الهجومي.

ويأمل اللاعب في تقديم مستويات قوية بقميص الزمالك، ومساعدة الفريق على تحقيق أهدافه في البطولات المحلية والقارية، بينما تمثل مواجهة الأهلي المرتقبة فرصة مهمة للفريق الأبيض للاستفادة من جاهزية عناصره الهجومية.