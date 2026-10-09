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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أولياء أمور أحمد زويل التجريبية ببني سويف يتقدمون بشكاوى ضد استبعاد المديرة

مدرسة احمدزويل ببني سويف
مدرسة احمدزويل ببني سويف

قال عدد من أعضاء مجلس الآباء والأمناء بمدرسة الدكتور أحمد زويل التجريبية بمركز سمسطا، التابعة لتعليم بني سويف إنهم تقدموا بشكاوى إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اعتراضًا على قرار استبعاد مديرة المدرسة هبة نادي، مؤكدين أن القرار لا يمثل رغبة أولياء الأمور، وإنما جاء نتيجة حملة من بعض المعلمين الذين تم نقلهم من المدرسة.

وأوضح أعضاء مجلس الآباء والأمناء، في شكاواهم، أنهم بصفتهم أولياء أمور وأعضاء بالمجلس يطالبون باستمرار مديرة المدرسة في منصبها، مؤكدين أن هناك عددًا كبيرًا من أولياء الأمور يرفضون قرار الاستبعاد ويتمسكون ببقائها.

وقال أحد أولياء الأمور إنهم خلال لقائهم بوكيل وزارة التربية والتعليم طلبوا الاطلاع على الشكوى التي تم تقديمها ضد مديرة المدرسة، والتي تضمنت طلب استبعادها، موضحًا أنه – بحسب قوله – تبين أن الموقعين على الشكوى من المعلمين، بالإضافة إلى ولية أمر واحدة فقط، كما أشار إلى وجود أحد الأسماء ضمن الموقعين، مؤكدًا أن صاحبه متواجد خارج البلاد منذ فترة، وهو ما اعتبره يثير شبهة التزوير.

وأضاف المصدر أن أعضاء المجلس توجهوا مرة أخرى إلى مكتب وكيل الوزارة لمناقشة الأمر، إلا أنهم فوجئوا برفض مقابلتهم في المرة الثانية، رغم رغبتهم في عرض مطالبهم وتوضيح وجهة نظرهم بشأن القرار.

وأشار إلى أنهم كانوا متواجدين أثناء انعقاد اللجنة التي حضرت إلى المدرسة لبحث الواقعة، مؤكدًا أن اللجنة رفضت الاستماع إلى أقوالهم أو وجهات نظرهم، وردت عليهم – بحسب قوله – بعبارة: "أخذنا ما نريده"، مطالبين بالكشف عن كافة المستندات الخاصة بتشكيل اللجنة ومهمتها.

وطالب أولياء الأمور بإظهار قرار تكليف اللجنة ومأموريتها الصادرة من الوزارة، وكذلك الشكوى الرسمية المعتمدة التي جاءت بناءً عليها اللجنة إلى المدرسة، متسائلين عن كيفية معرفة موعد وجود اللجنة، وكيف تم حضور عدد من المعلمين من خارج المدرسة إليها.

وأوضح المصدر أن ولية أمر أحد الطلاب قامت بإبلاغ الشرطة خلال الواقعة، مطالبة بالسماح لها بالدخول إلى مقر اللجنة لعرض شكواها، مؤكدًا أن كافة تفاصيل الواقعة موثقة بالفيديو.

وكشف المصدر أن نص قرار استبعاد المديرة جاء فيه: "لحين انتهاء التحقيقات"، إلا أنه أكد أنه حتى الآن لم يتم استدعاء مديرة المدرسة أو إجراء أي تحقيقات معها، بحسب قوله.

بني سويف سمسطا تعليم بني سويف

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