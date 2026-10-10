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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تبرز أهمية مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض

محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض
محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض
حسام الفقي

نشرت وزارة النقل  تقرير مفصل عن مشروع  إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وأكدت الوزارة فى تقريرها أن تنفيذ المحطة يأتي في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل  والذي يعد أحد الممرات اللوجستية الدولية الدولية المتكاملة الثمانية الجاري تنفيذها والتي ستساهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة.
أهم مميزات المشروع ما يلي:

1. المشروع يشمل إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم علي رصيف  بطول 1200م،(من إجمالي طول  رصيف 100 البالغ  1680م)  وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبًا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا وسيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم المواني في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية وتعتبر أحد المكونات الرئيسية في الممر اللوجيستي السخنة الإسكندرية.

2. تم الانتهاء من اعمال البنية التحتية والبدء في اعمال البنية الفوقية

3.  يوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة

4. سيخدم  الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ الف حاوية.

5.  سبق أن تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون  -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجيستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط والذي يعد أحد الممرات اللوجستية الدولية الدولية المتكاملة الثمانية التي تنفذها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل والتي ستساهم في اندماج مصر في الممرات الدولية المختلفة.

وزارة النقل مشروع إنشاء محطة إنشاء محطة إنشاء محطة تحيا مصر 2 محطة تحيا مصر 2 ميناء الدخيلة النقل

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