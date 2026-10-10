إيهاب فهمي: أعتز بإدارة مؤسسة يقدم عروضها قامة بقيمة يحيى الفخراني

عبر الفنان إيهاب فهمي عن بالغ اعتزازه وفخره بتولي رئاسة البيت الفني للمسرح، مشيرًا إلى أن المسؤولية تزداد أهمية وقيمة عندما يقترن العمل بوجود قامات فنية كبيرة تُثري خشبة المسرح المصري، وفي مقدمتهم الفنان الكبير يحيى الفخراني.

وأكد فهمي، خلال حواره ببرنامج «سبوت لايت» عبر قناة «صدى البلد»، أن البيت الفني يسعى جاهدًا لاستعادة الرونق الجماهيري والجمالي للمسرح، من خلال تقديم مواسم مسرحية متكاملة تتنوع بين الفكر والثقافة والترفيه الراقي.

وأوضح أن التعاون مع كبار النجوم إلى جانب الطاقات الشبابية يُشكل دافعًا قويًا لاستمرار وتطوير العروض، بما يليق بتاريخ المسرح الرسمي للدولة ويلبي تطلعات الجمهور بمختلف فئاته.