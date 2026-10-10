للمحترفين.. ديل تطلق لاب توب RTX Spark بشاشة سينمائية وبطارية عملاقة

كشفت شركة "ديل" رسميًا عن أحدث أجهزة اللاب توب الخاصة بها، والذي يحمل مواصفات خارقة تجعله بمثابة محطة عمل متكاملة تلبي احتياجات المحترفين وعشاق الألعاب.

عقل إلكتروني ينفذ المهام بلمح البصر

وبحسب تقرير نشره موقع "نوت بوك تشيك" التقني، يأتي الجهاز الجديد مزودًا بمعالج بيانات جبار يمتلك 18 نواة بالتمام.

ببساطة هذا المعالج هو "العقل المدبر" للكمبيوتر، ووجود 18 نواة يعني أنه قادر على تقسيم العمل وإنجاز مهام كثيرة ومعقدة في نفس اللحظة دون أي بطء أو توقف مفاجئ.

كما يعتمد اللاب توب على شريحة رسوميات قوية جدًا تُعرف باسم "آر تي إكس سبارك" (RTX Spark).

صممت هذه القطعة خصيصًا لتشغيل الألعاب الحديثة ذات الجرافيك العالي، وبرامج التصميم الهندسي الثقيلة بكل سلاسة.

شاشة ذكية تريح العين

ولم تتوقف إبهارات ديل عند السرعة فقط، بل زودت الجهاز بشاشة فائقة النقاء تعتمد على تقنية "أوليد" (OLED).

تجعل هذه التقنية الألوان زاهية جدًا واللون الأسود يبدو حقيقيًا وعميقًا، لتشعر وكأنك تجلس داخل سينما صغيرة.

وتأتي الشاشة بدقة عالية تبلغ "3.2K"، مع سرعة تحديث للصور تصل إلى 120 هرتز.

ويعني هذا الرقم المرتفع ببساطة أن حركة الفيديوهات وتقليب الصفحات سيكون ناعمًا وسريعًا للغاية.

وبذلك لن تشعر بأي إرهاق لعينيك حتى مع الاستخدام المتواصل لساعات طويلة.

بطارية ضخمة تصمد طوال اليوم

ولضمان استمرار هذا الأداء القوي دون انقطاع، وضعت الشركة بطارية عملاقة داخل الجهاز بسعة 99 واط في الساعة.

يمثل هذا الرقم فعليًا الحد الأقصى المسموح بحمله للمسافرين داخل الطائرات دوليًا. وهذا يعني أنك تمتلك أكبر حجم بطارية قانوني ممكن في جهاز محمول.

ستغنيك هذه البطارية الجبارة تمامًا عن مشكلة البحث المستمر عن مقبس كهرباء في الأماكن العامة، فهي مصممة خصيصًا لتصمد معك طوال يوم عملك الشاق خارج المنزل بشحنة واحدة فقط.