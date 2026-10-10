نيفين رجب: سعيدة بمشاركتي في افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

أعربت الفنانة نيفين رجب، عن سعادتها وتشرفها، بالمشاركة بأغنية جديدة بعنوان "ناس تغيب"، التي تُقدَّم لأول مرة إهداءً لروح الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي في حفل افتتاح مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته الرابعة والثلاثين والمهداة إلى روح الفنان الراحل هاني شاكر، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في مجال الغناء والموسيقى العربية.

أغنية "ناس تغيب"، من كلمات الشاعر عبد الله حسن، ومن ألحان وتوزيع شريف حمدان، هندسة صوتية محمد جودة، وحاليا تقوم نيفين رجب بوضع اللمسات الأخيرة على الأغنية لتكون جاهزة للعرض في حفل الافتتاح، والمقرر انطلاقه يوم 20 أكتوبر المقبل.

نيفين رجب

من ناحية أخرى وجهت الفنانة نيفين رجب التحية لجميع الفنانين والموسيقيين المشاركين في المهرجان، معربة عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، ودعمها للجهود التي يقوم بها الفنان رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية، وتمنت التوفيق والنجاح لجميع القائمين على المهرجان في دورته القادمة.