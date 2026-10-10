بمشاركة نجوم «ذا فويس كيدز».. زياد عباس يشارك في أوبريت «تعظيم سلام»

يشارك المطرب الشاب زياد عباس في الأوبريت الوطني «تعظيم سلام»، الذي يجمع عددًا من المواهب الشابة من نجوم برنامج «ذا فويس كيدز»، في عمل غنائي يحمل رسالة تقدير ووفاء لرجال القوات المسلحة والشرطة المصرية، ويحتفي بدورهم في حماية الوطن.

أوبريت تعظيم سلام

ويقدم زياد عباس خلال الأوبريت أداءً غنائيًا إلى جانب مجموعة من الأصوات الشابة، في تجربة تجمع بين الطابع الوطني والغناء، وهو من فكرة وإنتاج الدكتورة دينا فكري، وكلمات الشاعر رفيق عدلي، وألحان الموسيقار حسن دنيا، وتوزيع محمد همام.

تجربة زياد عباس فى مسلسل أب ولكن

وفي الدراما، خاض زياد تجربة غنائية من خلال مسلسل «أب ولكن»، حيث قدم أغنية «مهما خدتني المدن»، في خطوة أضافت محطة جديدة إلى مسيرته، ووسعت نطاق مشاركاته بين الحفلات الغنائية والأعمال الدرامية.