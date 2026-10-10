قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو تريكة يوجه رسالة للاعبين الشباب بسبب ميرينو: بطل العالم ينزل في الدقيقة 90 ويضغط بكل قوته
خبير عسكري يوضح عبقرية قرار الرئيس السادات وخطة الخداع الاستراتيجي التي يتم تدريسها حتى اليوم
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة حتى الجمعة.. والعظمى 39 درجة على جنوب الصعيد
بلومبرج: المخاطر العالمية تعيد رسم خريطة التهديدات وتضع الدول الغنية في الواجهة
مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة
أسعار الذهب الآن.. عيار 24 وصل 7 آلاف جنيه
%90 من قرارات العلاج على نفقة الدولة خلال 3 أيام.. والميكنة تختصر رحلة المرضى
افتكرها شوكولاتة.. صغير يبتلع قطعة حشيش أثناء حفل زفاف بـ 15 مايو
إعادة تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين إلى العاصمة الجديدة.. تفاصيل
وفاة المطرب الشعبي حمدي سلامة عن عمر 66 عامًا
لقيا مصرعهما في تبادل اطلاق النار.. حقيقة إستهداف الأمن لزوج سيدة وشقيقها بالاسماعيلية
بعد وفاتها.. متى يعلن مجلس النواب خلو مقعد الراحلة أماني أبو سحلي؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عيادات مصرية متنقلة تصل شمال غزة.. دعم طبي عاجل للنساء الحوامل في ظل الأزمة الإنسانية

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

في ظل التحديات الإنسانية والصحية المتفاقمة التي يعيشها سكان قطاع غزة، تتواصل الجهود المصرية لتقديم الدعم الطبي والإغاثي للفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما النساء الحوامل اللاتي يواجهن صعوبات كبيرة في الوصول إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية. 

 تخفيف معاناة الأمهات وتوفير الخدمات

وفي خطوة تستهدف تخفيف معاناة الأمهات وتوفير الخدمات الطبية بالقرب من أماكن وجودهن، تستعد اللجنة المصرية لإغاثة غزة لتشغيل عيادات طبية متنقلة في شمال القطاع، مجهزة بالأدوية والأجهزة اللازمة. 

استمرار تقديم المساعدات للسكان 

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع استعدادات مكثفة لمواجهة تداعيات فصل الشتاء، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والإغاثية لضمان استمرار تقديم المساعدات للسكان في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

تجهيز عيادات متنقلة لتقديم الرعاية الطبية للحوامل في شمال غزة

وكشف محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة، عن تجهيز عيادات طبية متنقلة تستعد لبدء عملها في شمال قطاع غزة، في خطوة تستهدف تعزيز الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء عن السكان، خاصة النساء الحوامل اللاتي يواجهن صعوبات في الوصول إلى المستشفيات.

عبور 5 قوافل تحمل 683 طناً من المساعدات الإماراتية ميناء رفح البري تمهيدا لإدخالها للفلسطينيين بغزة

الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات

وأوضح منصور، خلال مداخلة عبر الإنترنت ببرنامج على شاشة «إكسترا نيوز»، أن العيادات جرى إعدادها بصورة متكاملة، حيث تضم الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أنها تمثل تجربة جديدة على مستوى القطاع وفقًا لتصريحاته.

النساء الحوامل في مقدمة المستفيدات

وأشار المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة إلى أن النساء الحوامل يتصدرن قائمة الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، في ظل المعوقات التي تحول دون وصولهن إلى المستشفيات، سواء بسبب بُعد المسافات أو صعوبة الطرق أو أزمة المواصلات.

قافلة المساعدات الإنسانية

وأكد أن توفير الرعاية الطبية من خلال عيادات متنقلة يسهم في تقريب الخدمات الصحية من النساء الأكثر احتياجًا، ويخفف من مشقة الانتقال في ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها القطاع.

استعدادات مصرية لمواجهة تداعيات الشتاء في غزة

وفي سياق متصل، أكد منصور استمرار جهود اللجنة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، موضحًا أن لديها خططًا متعددة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة لسكان القطاع، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، الذي توقع أن يكون من الفصول القاسية على الأهالي.

وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الظروف المناخية

وأضاف أن فرق اللجنة المنتشرة في مختلف أنحاء غزة استعدت للمرحلة المقبلة، من خلال وضع الخطط اللازمة للتعامل مع الظروف المناخية والإنسانية المتوقعة، معربًا عن أمله في أن يحمل موسم الأمطار الخير لسكان القطاع، بدلًا من أن يزيد من معاناتهم.

استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة

تعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية

وشدد المتحدث باسم اللجنة المصرية لإغاثة غزة على أن اللجنة تتيح أبوابها باستمرار أمام المؤسسات والمنظمات العاملة في القطاع، بهدف تعزيز التنسيق المشترك وتوسيع نطاق الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.

مقرات اللجنة المصرية

وأوضح أن اللجنة تتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، إلى جانب عدد من المؤسسات الدولية، لافتًا إلى أن الوفود التي تصل إلى قطاع غزة تتوجه أولًا إلى مقرات اللجنة المصرية، قبل الانطلاق في زيارات ميدانية إلى المخيمات التي تديرها، فضلًا عن المدارس والبركسات التابعة لها.

جهود الإغاثة في ظل الأزمة الإنسانية

وأشار منصور إلى وجود اهتمام متزايد من المؤسسات الشريكة بالتعاون مع اللجنة المصرية، بعد الاطلاع على آليات عملها وإدارة جهود الإغاثة في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

استئناف إدخال شاحنات المساعدات والوقود إلي قطاع غزة

واختتم بالتأكيد على استمرار العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يدعم جهود الاستجابة للاحتياجات المتزايدة لسكان غزة، ويساعد على توفير المساعدات والخدمات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا.

الدعم الطبي التحديات الإنسانية مراكز الرعاية الصحية غزة إغاثة غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصالح على مخالفات البناء

قرار رسمي من الحكومة بشأن التصالح على مخالفات البناء.. الخطوات والأوراق المطلوبة

صورة أرشيفية

مصادر مطلعة لرويترز: سماع دوي انفجار قوي في مطار بالعاصمة السعودية

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري.. ماذا يحدث؟

ترامب

ترامب: إثيوبيا أخذت كل مياه النيل

إذا صليت الفجر

هل إذا صليت الفجر لا أصلي الصبح؟.. بينهما خطأ واحد لا تعرفه

سعر الذهب اليوم

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يتراجع 1500 جنيه من القمة

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري

ماذا قال الرسول عن الجيش المصري؟.. الإفتاء: شهد له بأمرين

طرابزون سبور

موعد مباراة طرابزون سبور وسامسون سبور في الدوري التركي والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الإسكان

اعتماد ضوابط محور الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين».. واستثناء لأصحاب الإيجار القديم

صرف مرتبات شهر أكتوبر

موعد مرتبات أكتوبر 2026.. جدول الأجور الرسمي وحقيقة الصرف المبكر للعاملين بالدولة

مواعيد فتح وغلق المحال

رجع الساعة 60 دقيقة.. متى يطبق التوقيت الشتوي ومواعيد تشغيل المحال والمطاعم

بالصور

حقيقة صادمة عن الباذنجان واحتوائه على الحديد.. لماذا يتحول لونه إلى الأسود بعد التقطيع؟

هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟
هل الباذنجان غني بالحديد ويعالج الأنيميا؟

باللون الأخضر.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة صباحية

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

بفستان يبرز جمالها.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة سماوية أنيقة

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

احترس.. عادات يومية تضر الكلى دون أن نشعر

الكلى
الكلى
الكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد