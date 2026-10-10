المدير الفني لمنتخب الشاطئية: نسعى لتحقيق الفوز على أنجولا والتأهل لأمم أفريقيا

أقيمت ظهر اليوم السبت وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الذهاب بين منتخب مصر للكرة الشاطئية مع أنجولا غداً الأحد في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في السنغال والمؤهلة لكأس العالم في البرازيل العام المقبل.

فأكد أحمد عبدالرازق المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، أنه يحترم منتخب أنجولا، موضحًا أنه جاء للفوز وحسم التأهل لأمم أفريقيا بالسنغال.

وأضاف عبدالرازق أنه درس منتخب أنجولا جيداً عن طريق مشاهدة مبارياته الأخيرة.

واختتم المدير الفنى تصريحاته بأنه يتمني تحقيق الفوز والصعود لكأس الأمم الإفريقية.