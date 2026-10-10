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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يهنئ الدكتورة آمال البشلاوي لفوزها بالجائزة الأولى في «Olaminary Award» للأمراض النادرة

المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة آمال البشلاوي لفوزها بالجائزة الأولى في «Olaminary Award» للأمراض النادرة
المجلس القومي للمرأة يهنئ الدكتورة آمال البشلاوي لفوزها بالجائزة الأولى في «Olaminary Award» للأمراض النادرة
أمل مجدى

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ أمراض دم الأطفال بكلية طب قصر العيني – جامعة القاهرة، بمناسبة فوزها بالجائزة الأولى في «Olaminary Award» للأمراض النادرة، تقديرًا لإسهاماتها العلمية والبحثية المتميزة وجهودها الممتدة على مدار نحو 27 عامًا في مجال مكافحة وعلاج مرض «جوشر» الوراثي النادر.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها واعتزازها بهذا الإنجاز العلمي الدولي، مؤكدةً أنه يعكس تميز الكفاءات النسائية المصرية وقدرتها على تحقيق إنجازات مشرفة في مختلف المجالات العلمية والطبية، بما يسهم في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

وقالت رئيسة المجلس إن الدكتورة آمال البشلاوي تمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية التي تسهم بعلمها وخبراتها في خدمة الإنسانية، من خلال جهودها في مجال تشخيص وعلاج ومتابعة المرضى المصابين بالأمراض النادرة، بما يدعم فرص حصولهم على الرعاية الطبية المتخصصة ويسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أهمية دعم الكفاءات النسائية وتشجيع النماذج المتميزة التي تسهم في إثراء البحث العلمي وتطوير المجالات الطبية، مشيرةً إلى أن ما تحققه المرأة المصرية من إنجازات يعكس قدرتها على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والتقدم معربة عن خالص تمنياتها للدكتورة آمال البشلاوي بمزيد من النجاح والتميز، ومواصلة مسيرتها العلمية الحافلة بالإنجازات التي تسهم في خدمة المجتمع وترفع اسم مصر في المحافل الدولية.

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