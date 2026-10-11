خبير استراتيجي: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تُعزّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا

قال اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، إن الجولة الآسيوية للرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في توقيت مهم، وتعكس نشاط الدبلوماسية المصرية في تعزيز العلاقات مع دول شرق آسيا، بالتوازي مع التحركات السياسية التي تستهدف دعم مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وأضاف “كبير”، خلال برنامج على قناة «الحياة»، أن لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج تناول تعزيز العلاقات الثنائية، والتعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وحوكمته والطاقة النظيفة والصناعات الحديثة، مشيرًا إلى أهمية الخبرات الكورية في صناعة السيارات.



وأوضح أن المباحثات مع رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، شهدت تبادل مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار والتعليم العالي والسياحة، بما يفتح المجال لتوسيع التعاون الاقتصادي والتعليمي والاستفادة من الخبرات المصرية في التعليم الديني والعلوم الحديثة.

وأشار إلى أن الجولة تناولت أيضًا تطورات الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر تتمسك بحل الدولتين على أساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب أهمية خفض التصعيد الإقليمي، في ظل تأثر دول شرق آسيا بالتوترات واضطراب إمدادات الطاقة والممرات المائية.