أخبار أسوان: جهود لتكثيف النظافة وإزالة للتعديات ورفع الإشغالات.. وإنجاز علمى جديد للجامعة.. وتكريم للأزهرى الصغير

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان من أهمها:

رفع 90 طن مخلفات يوميا.. محافظ أسوان يتابع جهود النظافة العامة بكوم أمبو



وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود النظافة العامة، ورفع التراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة أولًا بأول، بما يسهم فى توفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والزائرين، والإرتقاء بالمستوى الحضارى لمختلف المناطق والأحياء.

محافظ أسوان يتابع جهود إزالة 380 حالة تعد على أملاك الدولة وأراضٍ زراعية



تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود رؤساء المراكز والمدن ومسئولى الوحدات المحلية فى تنفيذ أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بما يسهم فى فرض سيادة القانون والحفاظ على حقوق الدولة.

يأتي ذلك فى ضوء جهود محافظة أسوان المتواصلة للحفاظ على أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى باسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

إنجاز علمي| تصنيف ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم يضم 13عالمًا بجامعة أسوان.. صور



أعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أشرف إمام عبدالرضي القائم بأعمال رئيس الجامعة عن إدراج 13 من علمائها وباحثيها ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم في تخصصاتهم العلمية، وفقًا للقائمة الدولية المعروفة بتصنيف أفضل 2% من العلماء، المرتبطة بجامعة ستانفورد الأمريكية، والتي تعتمد على بيانات قاعدة Scopus ومجموعة من المؤشرات العلمية لقياس الإنتاج البحثي والتأثير العلمي.

ويأتى ذلك في إنجاز علمي جديد يعكس تميز الكفاءات الأكاديمية والبحثية بجامعة أسوان.

جهود متنوعة

مدير عام «أسوان الأزهرية» يكرّم الفائزين بمسابقة الأزهري الصغير على مستوى الجمهورية



كرّم سيد طه، مدير عام منطقة أسوان الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب، الطلاب الفائزين بمراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة «الأزهري الصغير»، تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق والنجاح، وذلك بحضور وفاء يوسف، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة.

وشمل التكريم الطالبة وعد أيمن جمال، الحاصلة على المركز الثامن بالمستوى الرابع، والطالب عمر عبدالقيوم محمد، ضمن فئة المتميزين بالمستوى الأول، والطالبة نورين أيمن عادل، ضمن فئة المتميزين بالمستوى الرابع.

في أسوان.. رفع 11 حالة إشغال والتحفظ على 30 من المضبوطات بمدينة دراو



أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات رفع الإشغالات والتصدى لكافة صور التعدى على حرم الطريق، مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بالإلتزام بخطوط التنظيم، بما يسهم فى تحقيق الانضباط بالشارع الأسوانى والحفاظ على حقوق المواطنين فى استخدام الطرق والأرصفة.