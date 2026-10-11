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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار تنفيذ أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

شنت أحياء الإسكندرية، حملات موسعة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بشأن التصدي بكل حزم لكافة أشكال البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، وفرض سيادة القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، تواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية حملاتها المكثفة ضمن أعمال الموجة الـ30 لإزالة التعديات، تنفيذًا لخطة الدولة لاسترداد حقوقها والحفاظ على الرقعة الزراعية وتحقيق الانضباط العمراني.

تنفيذ أعمال إزالة لعدد 42 حالة ومتغيرًا مكانيًا
 

وفي هذا الإطار، واصلت أحياء المنتزه أول، وشرق، ووسط، والمنتزه ثان تنفيذ حملات الإزالة ضمن أعمال الموجة الـ30، استهدفت عددًا من المتغيرات المكانية والمخالفات البنائية التي تم رصدها، وأسفرت عن تنفيذ أعمال إزالة لعدد 42 حالة ومتغيرًا مكانيًا.

ففي حي المنتزه أول، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة تمكنت من تنفيذ إزالة لعدد 8 متغيرات مكانية بمنطقة الرأس السوداء، خلف مدرسة أجيال وآخر شارع أحمد عبد الوهاب، شملت 8 عقارات وحالات بناء مخالف بدون ترخيص، حيث تم تنفيذ الإزالة في 8 حالات وتضمنت الأعمال إزالة هنجر بسقف صاج بمساحة 520 مترًا مربعًا حتى أسفل سطح الأرض، وهنجرين آخرين بمساحة 260 مترًا مربعًا لكل منهما حتى سطح الأرض، إلى جانب إزالة أسوار وغرف بالطوب الأبيض وسقف صاج على مساحة نحو 200 متر مربع كما تم تنفيذ إزالة للأسوار بالدور الثالث العلوي بأحد العقارات.


ونفذ حي شرق حملة مكبرة ضمن الموجة الـ30، أسفرت عن إزالة 12 حالة متغير مكاني بإجمالي مساحة بلغت 2215 مترًا مربعًا، وشملت المخالفات أسوارًا ومبانٍ بدون ترخيص ومخزنًا غير مرخص، وذلك بمناطق أبيس الأولى، وخورشيد والجمالية، والرابعة الناصرية، وأبيس الثانية، والحسينية، وسكة عشرة، وعزبة الشيخ.

كما واصل حي ثان المنتزه حملاته ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ30 ، حيث أسفرت إحدى الحملات عن إزالة 10 حالات أسوار مخالفة من الطوب الأبيض وسقف من الصاج والبوص بمساحة 2580 مترًا مربعًا بمنطقة عزبة العرب، كما نفذ الحي حملة أخرى لإزالة 5 متغيرات مكانية تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية، بمساحة إجمالية بلغت نحو 520 مترًا مربعًا بمناطق طوسون وعزبة الماكينة وخط الطابية، وتضمنت الإزالات أعمدة وحوائط وأجزاء مخالفة بالأدوار العليا.

وفي حي وسط، نفذت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة ضمن الموجة الـ30، استهدفت إزالة 7 متغيرات مكانية غير قانونية بإجمالي مساحة بلغت 1040 مترًا مربعًا ،وشملت الإزالات نطاق الجمعيات الزراعية الاتحاد، والزهراء، والسعادة، والتحرير، وقرية أبيس محرم بك، وتضمنت إزالة هنجر ، وعددًا من الحوائط والأعمدة بالأدوار الأول والثاني والثالث علوي، بالإضافة إلى سور ببوابة حديد وتندة صاج، بإجمالي مساحة إزالة بلغت 840 مترًا مربعًا.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات المكثفة لرصد وإزالة مخالفات البناء والتعديات في مهدها، والتعامل الفوري معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار أعمال الموجة الـ30 وفقًا للخطط الزمنية المحددة، بما يسهم في الحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وفرض الانضباط العمراني، مع التأكيد على عدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى.

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