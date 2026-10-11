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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن ترسل فرق بحث وإنقاذ إلى بنما عقب الزلزال المدمر

واشنطن ترسل فرق بحث وإنقاذ إلى بنما عقب الزلزال المدمر
واشنطن ترسل فرق بحث وإنقاذ إلى بنما عقب الزلزال المدمر
أ ش أ

حشدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجابة فورية للزلزال الذي ضرب بنما أمس الأول، وبلغت قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنها أرسلت فرقًا فنية متخصصة في البحث والإنقاذ في المناطق الحضرية، لإجراء تقييمات فنية للأضرار التي لحقت بالمنشآت، وتحديد الاحتياجات العاجلة للمساعدة، وذلك بناءً على طلب الحكومة البنمية.

كما تشارك فرق من وزارة الحرب الأمريكية في جهود الاستجابة للزلزال، في إطار مذكرة التفاهم الثنائية للتعاون الأمني بين الولايات المتحدة وبنما.

ويواصل السفير الأمريكي كيفن كابريرا ووزارة الخارجية التنسيق مع الرئيس البنمي خوسيه راؤول مولينو والحكومة البنمية، بالتزامن مع تقييم حجم الأضرار.

كما سمحت الوزارة للخدمة الجوية والبحرية البنمية باستخدام مروحيتين مدعومتين من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، للمشاركة في جهود الإغاثة من الزلزال.

وفي إطار الدعم الإنساني، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بتقديم مساعدات بقيمة 5 ملايين دولار، لدعم الجهات الموثوقة العاملة على الأرض في تنفيذ جهود الإغاثة.

وتنسق وزارة الخارجية الأمريكية مع القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية «ساوثكوم» لتحديد مدى الحاجة إلى تقديم دعم لوجستي إضافي.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن سلامة المواطنين الأمريكيين وأمنهم يمثلان أولوية قصوى، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية تقدم المساعدة القنصلية للمواطنين الأمريكيين الموجودين في المناطق المتضررة وأسرهم.

وأضافت الوزارة أنها لا تعلم، حتى الآن، بوقوع أي إصابات أو وفيات بين المواطنين الأمريكيين جراء الزلزال.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استجابة فورية للزلزال الذي ضرب بنما وزارة الخارجية الأمريكية فرقًا فنية متخصصة في البحث والإنقاذ

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