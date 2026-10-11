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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خطأ واحد يدمر جهازك.. ماذا تفعل إذا انسكب الماء على اللابتوب؟

انسكاب السوائل على اللابتوب
انسكاب السوائل على اللابتوب
شيماء عبد المنعم

قد يؤدي انسكاب السوائل على أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى أضرار جسيمة، سواء أثناء العمل أو التسوق عبر الإنترنت، ما يدفع المستخدمين إلى محاولة تشغيل الجهاز سريعا للاطمئنان على سلامته، إلا أن التسرع في هذه الحالة قد يزيد من حجم التلف ويؤدي إلى أعطال يصعب إصلاحها.

ويعد تشغيل اللابتوب قبل التأكد من جفافه بالكامل من أبرز الأخطاء التي ينبغي تجنبها، إذ قد تتسبب الرطوبة المتبقية في حدوث دوائر كهربائية قصيرة وإتلاف المكونات الداخلية.

وبحسب توصيات نقلها الكاتب والمحرر التقني فريد لانجا، قد يستغرق جفاف الجهاز يوما كاملا إذا تعرض لانسكاب بضع قطرات فقط، بينما قد تحتاج الأجهزة التي تعرضت لكميات أكبر من السوائل إلى فترة تتراوح بين 3 و4 أيام، بعد تصريف السائل بالكامل ووضع الجهاز في مكان دافئ وجاف.

وأشار لانجا إلى أن استخدام مواد ماصة للرطوبة داخل كيس مناسب قد يساعد على التخلص من الرطوبة المتبقية، خاصة بعد الانسكابات الكبيرة، مع ضرورة التأكد من تصريف السائل قبل ترك الجهاز حتى يجف.

وتتوافق هذه التوصيات مع تجارب نشرها مستخدمون على منصة “ريديت”، إذ أشار بعضهم إلى أن الجهاز قد يحتاج إلى يومين أو ثلاثة أيام حتى يصبح جاهزا للعمل مجددا، مؤكدين أن محاولة تشغيله بعد تعرضه للسوائل مباشرة قد تؤدي إلى حدوث قصر كهربائي وتفاقم الأضرار.

انسكاب السوائل على اللابتوب

فصل الكهرباء والتخلص من السوائل قبل التجفيف
 

قبل ترك اللابتوب ليجف، ينبغي اتخاذ خطوات أساسية للحد من الأضرار المحتملة، تبدأ بفصله فورا عن الشاحن وأي مصدر للطاقة، ثم إيقاف تشغيله إذا كان لا يزال يعمل.

كما ينصح بإمالة الجهاز بطريقة تسمح بتصريف السائل المتبقي، مع تجنب هزه بعنف، وإزالة البطارية إذا كان تصميم الجهاز يسمح بذلك بأمان. 

ويمكن الاستعانة بفني متخصص لفك الجهاز وتنظيف مكوناته الداخلية، بما فيها اللوحة الأم، وتجفيفها بصورة منفصلة عند الحاجة.

وتحذر توصيات الإصلاح التي تنقلها منصة “iFixit”، من إعادة توصيل الجهاز بالشاحن قبل التأكد من جفافه بالكامل، إذ قد تتسبب الرطوبة في تلف المكونات الكهربائية حتى إذا استمر الجهاز في العمل لفترة قصيرة بعد الانسكاب.

لماذا لا يكفي تجفيف اللابتوب من الخارج؟


لا تقتصر مخاطر انسكاب السوائل على توقف الجهاز عن العمل فورا، إذ قد تؤدي السوائل الموصلة للكهرباء، مثل بعض المشروبات، إلى تآكل المكونات الداخلية بمرور الوقت، ما يسبب أعطالا متأخرة وتكاليف إصلاح مرتفعة، وقد يستدعي استبدال الجهاز بالكامل.

لذلك، فإن تجفيف السطح الخارجي وحده لا يضمن سلامة اللابتوب، كما أن استمرار عمله بعد تعرضه للسوائل لا يعني بالضرورة أنه لم يتضرر.

وفي حال انسكاب كمية كبيرة من السوائل، أو وصولها إلى المكونات الداخلية، يفضل عدم محاولة تشغيل الجهاز مجددا، والاستعانة بفني صيانة لتنظيفه وفحصه قبل إعادة استخدامه.

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