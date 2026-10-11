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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير التعليم العالي يبحث مع مؤسسة FWO البلجيكية تعزيز تمويل الأبحاث التطبيقية

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، في إطار زيارته إلى بلجيكا، الدكتور هانس ويليمز، الأمين العام لمؤسسة البحوث العلمية بإقليم فلاندرز (FWO) ببلجيكا، بحضور الدكتورة شاهندا عزت، الملحق الثقافي المصري في فرنسا، لبحث سبل تعزيز التعاون في تمويل الأبحاث المشتركة والتطبيقية، وتوسيع الشراكات البحثية بين الجانبين، بما يسهم في نقل مخرجات البحث العلمي إلى التطبيقات الصناعية، ودعم الابتكار والتنمية المستدامة.

وأكد الوزير أهمية تطوير الشراكة بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيراتها في إقليم فلاندرز، وتعزيز التمويل الموجه للمشروعات البحثية ذات الأولوية، مع التركيز على الأبحاث التطبيقية القادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع والصناعة، ودعم انتقال نتائج الأبحاث من مرحلة المعرفة العلمية إلى مراحل التطوير والتطبيق والاستفادة الاقتصادية.

وتناول اللقاء بحث آليات التعاون في تمويل المشروعات البحثية المشتركة، بما في ذلك إمكانية تطوير برامج للمنح المشتركة تقوم على التعاون بين المؤسسات البحثية في الجانبين، وتدعم تبادل الخبرات والإمكانات، وتشجع الباحثين على تنفيذ مشروعات علمية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المجالات البحثية التي يمكن أن تمثل فرصًا للتعاون المشترك، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمية، والتقنيات الحاسوبية المتقدمة، والطاقة المتجددة، والمياه، إلى جانب المجالات العلمية والتكنولوجية التي تتيح فرصًا لتطوير حلول مبتكرة ذات مردود اقتصادي ومجتمعي.

كما تناول الجانبان أهمية تعزيز دور مراكز التميز في دعم الأبحاث التطبيقية، وتطوير آليات تمويل تساعد على الانتقال بنتائج المشروعات البحثية إلى مراحل أكثر تقدمًا من التطوير والتطبيق، بما يعزز فرص الاستفادة من مخرجات البحث العلمي في تطوير المنتجات والتقنيات، ويدعم نقل التكنولوجيا إلى القطاعات الصناعية والإنتاجية.

ويأتي اللقاء في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توسيع شراكاتها الدولية في مجال البحث العلمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات البحثية الأوروبية، وتطوير آليات تمويل الأبحاث المشتركة والتطبيقية، بما يدعم قدرات الباحثين المصريين، ويعزز الربط بين البحث العلمي والصناعة، ويسهم في تحويل المعرفة إلى ابتكارات وتطبيقات تدعم التنمية المستدامة.

وزير التعليم العالي مؤسسة FWO البلجيكية البحث العلمي بالصناعة

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