رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر لاستقبال السيول.. معدات الطوارئ تنتشر من رأس غارب إلى حلايب .. وتحديد أماكن آمنة لاستقبال المواطنين

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية ومخاطر السيول المحتملة، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في عدد من المناطق، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطرق والمناطق السكنية والحد من آثار الأمطار.

وشدد حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز المعدات الثقيلة ومعدات الطوارئ، والتأكد من جاهزية الجهات المعنية للتعامل السريع مع أي تطورات في الأحوال الجوية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة.

تجهيز المعدات لمواجهة السيول

وشملت الاستعدادات تعزيز تمركز المعدات الثقيلة ومعدات الطوارئ في المناطق الأكثر عرضة للسيول، مع تكليف هيئة الطرق والكباري بتكثيف انتشار المعدات وتجهيز نقاط التمركز، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو تدفقات محتملة للسيول.

كما وجه السكرتير العام للمحافظة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفتح مطابق الصرف فور سقوط الأمطار، وفقًا للطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، للمساعدة في تصريف المياه والحد من تراكمها بالشوارع والطرق والمناطق السكنية.

وأكد ضرورة مراجعة جاهزية معدات الطوارئ والتأكد من قدرتها على التحرك الفوري، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختصة وسرعة التعامل مع البلاغات التي قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

تجهيز مراكز الشباب لاستقبال المواطنين

وضمن خطة الاستعداد، وجهت المحافظة بالتأكد من جاهزية نزل الشباب ومراكز الشباب لاستقبال المواطنين، حال حدوث تداعيات جوية تستدعي إغلاق بعض الطرق أو تعذر التنقل بين المدن، مع توفير أماكن آمنة للإقامة عند الضرورة.

وتستهدف هذه الإجراءات الاستعداد المبكر لأي تطورات جوية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للسيول، وحماية الأرواح والحد من الأضرار التي قد تلحق بالطرق والمنشآت.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية واحتمالات للسيول

وتأتي استعدادات محافظة البحر الأحمر بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب الصعيد، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%.

كما تشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة وأجزاء من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وحذرت التوقعات أيضًا من نشاط الرياح القوية المصاحبة للسحب الرعدية، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، إلى جانب احتمالات حدوث البرق في بعض المناطق، ما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية.

تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية

وأكدت المحافظة أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والجهات المعنية، ومتابعة الموقف أولًا بأول، مع سرعة التعامل مع أي طوارئ ناتجة عن التقلبات الجوية.

وتعمل هذه الإجراءات على الحد من آثار الأمطار والسيول المحتملة، وتأمين الطرق والمناطق السكنية، والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت في مختلف أنحاء المحافظة.