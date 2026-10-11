قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| الرئيس السيسي ونظيره الإندونيسي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم.. تحذيرات من البرد والأمطار بسبب «النينيو»..مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك
وزير التعليم يلتقي بالطالب “بطل فيديو تحية العلم” بشلاتين ويشيد بإعتزازه بوطنه
وزير التعليم العالي يبحث ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة
الفراخ في العالي | أسعار الدواجن في الأسواق اليوم.. والبانيه بـ 230 جنيها
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن لجنة تحكيم جائزة أفضل فيلم عربي في دورته الـ47
ننشر.. أسماء مصابي حادث انهيار سور شباك معهد أزهري بالمحلة
لضمان عودتك لمنظومة الخبز.. شروط وآليات تظلمات بطاقات التموين 2026
إجراءات احترازية عاجلة.. إخلاء 12 فصلًا بمدرسة في القليوبية بعد كسر خط الصرف الصحي
كيف أعرف الحائل الذي يمنع صحة الطهارة من غيره؟..الإفتاء توضح
إيران تتصدع تحت حصار ترامب الصامت.. "الإفلاس وشيك" والأسواق خاوية
مدير تعليم القليوبية يتفقد عددا من المدارس بالخصوص لمتابعة انتظام العملية التعليمية
قبل قمة الأهلي والزمالك.. زيزو مع 3 لاعبين يتصدرون هدافي الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر لاستقبال السيول.. معدات الطوارئ تنتشر من رأس غارب إلى حلايب .. وتحديد أماكن آمنة لاستقبال المواطنين

رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر لاستقبال السيول والامطار الرعدية وتحدد أماكن آمنة لاستقبال
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر لاستقبال السيول والامطار الرعدية وتحدد أماكن آمنة لاستقبال
ابراهيم جاد الله

رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية ومخاطر السيول المحتملة، في ظل تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار رعدية قد تصل إلى حد السيول في عدد من المناطق، مع اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطرق والمناطق السكنية والحد من آثار الأمطار.

وشدد حسن موافي، السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، وتجهيز المعدات الثقيلة ومعدات الطوارئ، والتأكد من جاهزية الجهات المعنية للتعامل السريع مع أي تطورات في الأحوال الجوية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتقليل الأضرار المحتملة.

تجهيز المعدات لمواجهة السيول

وشملت الاستعدادات تعزيز تمركز المعدات الثقيلة ومعدات الطوارئ في المناطق الأكثر عرضة للسيول، مع تكليف هيئة الطرق والكباري بتكثيف انتشار المعدات وتجهيز نقاط التمركز، لضمان سرعة التدخل والتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أو تدفقات محتملة للسيول.

كما وجه السكرتير العام للمحافظة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بفتح مطابق الصرف فور سقوط الأمطار، وفقًا للطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف، للمساعدة في تصريف المياه والحد من تراكمها بالشوارع والطرق والمناطق السكنية.

وأكد ضرورة مراجعة جاهزية معدات الطوارئ والتأكد من قدرتها على التحرك الفوري، مع استمرار التنسيق بين الجهات المختصة وسرعة التعامل مع البلاغات التي قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

تجهيز مراكز الشباب لاستقبال المواطنين

وضمن خطة الاستعداد، وجهت المحافظة بالتأكد من جاهزية نزل الشباب ومراكز الشباب لاستقبال المواطنين، حال حدوث تداعيات جوية تستدعي إغلاق بعض الطرق أو تعذر التنقل بين المدن، مع توفير أماكن آمنة للإقامة عند الضرورة.

وتستهدف هذه الإجراءات الاستعداد المبكر لأي تطورات جوية، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للسيول، وحماية الأرواح والحد من الأضرار التي قد تلحق بالطرق والمنشآت.

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية واحتمالات للسيول

وتأتي استعدادات محافظة البحر الأحمر بالتزامن مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق من جنوب الصعيد، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 40%.

كما تشير التوقعات إلى احتمالية سقوط أمطار غزيرة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وخليج العقبة وأجزاء من محافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

وحذرت التوقعات أيضًا من نشاط الرياح القوية المصاحبة للسحب الرعدية، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب، إلى جانب احتمالات حدوث البرق في بعض المناطق، ما يستدعي متابعة مستمرة لتطورات الحالة الجوية.

تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية

وأكدت المحافظة أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق والجهات المعنية، ومتابعة الموقف أولًا بأول، مع سرعة التعامل مع أي طوارئ ناتجة عن التقلبات الجوية.

وتعمل هذه الإجراءات على الحد من آثار الأمطار والسيول المحتملة، وتأمين الطرق والمناطق السكنية، والحفاظ على سلامة المواطنين والمنشآت في مختلف أنحاء المحافظة.

مخاطر السيول محافظة البحر الهيئة العامة للأرصاد الجوية السيول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

أرشيفية

تنبيه عاجل من السفارة السعودية بالقاهرة لمواطنيها بسبب تطورات حركة الطيران

افشة

ناقد رياضي يكشف خبرًا سارًا للأهلي قبل «القمة»

إيطاليا

رابط التقديم.. إيطاليا تفتح باب استقدام 165 ألف عامل أجنبي في 2027

الاهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري .. والقنوات الناقلة

ياسر إبراهيم

رغم تعافيه من الإصابة.. أحمد حسن يكشف سبب استبعاد ياسر إبراهيم من مباراة «القمة»

محمد عبدالناصر

الأهلي يحول القسط الأول من صفقة محمد عبدالناصر خلال أيام

ترشيحاتنا

فاتورة الكهرباء

خريطة دعم الكهرباء في مصر.. 88% لبعض الشرائح والفاقد يصل إلى 18%

صورة أرشيفية

اللواء محيي نوح يروي كواليس بطولات المجموعة 39 قتال في حرب أكتوبر

تخفيف الأحمال

وزير الكهرباء يكشف موقف تخفيف الأحمال ويوضح حقيقة توافر التيار في جميع أنحاء مصر

بالصور

جمال شعبان يكشف سبب وفاة كابتن خالد مرسي المفاجئة داخل الجيم.. ترك رضيعة عمرها 7 أشهر

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية

طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء
طريقة عمل الشكشوكة بالبيض والطماطم.. أكلة سهلة واقتصادية تصلح للفطار والعشاء

كنز لصحتك .. أهمية تناول الجوافة يومياً؟

اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟
اهمية تناول الجوافة فى اليوم؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟
أضرار المشروم النيئ.. هل طريقة تناوله تؤثر على سلامتك؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد