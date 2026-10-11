إستونيا ولاتفيا تدينان الهجمات على السعودية وتؤكدان تهديدها للاستقرار الإقليمي

أدانت إستونيا بشدة الهجوم الذي استهدف مطار الرياض الدولي وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ووصف وزير الخارجية مارجوس تساهكنا، في منشور عبر منصة (إكس)، الهجوم المتعمد الذي استهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية بـ"العمل الإرهابي المشين"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تبرير مثل هذه الأعمال تحت أي ظرف، معربًا عن تضامن إستونيا مع الشعب السعودي، وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل والتام لجميع المصابين.

من جانبها.. أدانت لاتفيا الهجمات التي استهدفت المدنيين في المملكة العربية السعودية ووصفتها بـ"الإرهابية"، بما في ذلك الهجوم على مطار الرياض الدولي.

وأكدت وزيرة الخارجية بايبا برازي، في منشور عبر منصة (إكس)، أن هذه الهجمات تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا حياتهم جراء هذه الهجمات، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.