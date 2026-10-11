النمسا والتشيك تدينان الهجمات على السعودية واستهداف المنشآت المدنية

أدانت النمسا بشدة الهجمات الأخيرة على المملكة العربية السعودية والتي استهدفت منشآت وبنى تحتية مدنية.

وقال المستشار الاتحادي للنمسا كرستيان شتوكر، عبر حسابه على منصة (إكس)، "أدين بأشد العبارات الهجمات التي تعرضت لها الممكلة العربية السعودية واستهداف البنى التحتية المدنية"، مضيفًا "أن استهداف البنية التحتية المدنية يعد أمرا غير مبرر ومستهجنا بالكامل".

وشددت الحكومة النمساوية على وقوفها بتضامن تام مع المملكة العربية السعودية وكافة المتضررين من هذه الأعمال العدائية.

وفي السياق، أعربت التشيك عن إدانتها بشدة للهجوم الذي استهدف مطار الرياض الدولي وأسفر عن عدد كبير من الضحايا.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية، عبر حسابها على منصة (إكس)، أن الهجمات على المدنيين ومنشآت البنية التحتية المدنية تعد غير مقبولة على الإطلاق، معربة عن خالص التعازي لأهالي الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.