مع بداية "بابة".. خريطة التوصيات الفنية لمزارعي القمح والخضر والفاكهة لحماية المحاصيل

بحلول شهر بابة، تتزايد أهمية الالتزام بالتوصيات الفنية والإرشادية التي يقدمها خبراء الزراعة للمزارعين، خاصة مع استمرار الاستعداد للموسم الشتوي، وبدء زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية، إلى جانب متابعة المحاصيل القائمة وحمايتها من الآفات والأمراض التي قد تؤثر على معدلات النمو والإنتاجية وجودة المحصول النهائي.

وتتضمن خريطة التوصيات الفنية خلال هذه الفترة مجموعة من الإرشادات المهمة التي تشمل تحديد المواعيد المناسبة للزراعة، وضبط برامج التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول، ومتابعة الحالة الصحية للنباتات، والتدخل المبكر لمواجهة الإصابات الحشرية والمرضية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة الإنتاج، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، وتحقيق أفضل عائد اقتصادي للمزارعين.

وتأتي هذه التوصيات في ظل أهمية المرحلة الحالية من عمر الموسم الزراعي، التي تتطلب التعامل بدقة مع المتغيرات الجوية، ومراعاة الاختلافات بين المحاصيل من حيث احتياجاتها الغذائية ومواعيد زراعتها وطرق الوقاية من الآفات، مع ضرورة الاعتماد على الفحص الحقلي والاسترشاد بتوصيات المتخصصين قبل اتخاذ أي إجراءات للمكافحة أو التسميد.

القمح.. الالتزام بالخريطة الصنفية وتجنب التبكير في الزراعة

يأتي محصول القمح في مقدمة المحاصيل التي تتطلب استعدادًا مبكرًا للموسم الشتوي، نظرًا لأهميته الاستراتيجية ودوره في دعم منظومة الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار، تتضمن التوصيات ضرورة تجنب التبكير في زراعة القمح خلال شهر أكتوبر، والبدء في الزراعة اعتبارًا من 5 نوفمبر، مع الالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل منطقة، واختيار الأصناف الملائمة للظروف المناخية وطبيعة التربة.

كما يُنصح المزارعون بضرورة تجهيز الأرض بصورة جيدة قبل الزراعة، والالتزام بمعدلات التقاوي وطرق الزراعة الموصى بها، وعدم الانسياق وراء مواعيد زراعة غير مناسبة قد تؤثر على نمو النباتات ومراحل تكوين المحصول.

وتساعد مراعاة التوقيت المناسب للزراعة على تحسين انتظام الإنبات، ودعم نمو النباتات، والاستفادة من الظروف الجوية الملائمة خلال مراحل النمو المختلفة.

بنجر السكر.. ضبط التسميد وفقًا لمراحل النمو

وبالنسبة لمحصول بنجر السكر، تستمر متابعة الاحتياجات السمادية للعروة التي تمت زراعتها في بداية سبتمبر، مع الاهتمام بإدارة التسميد الآزوتي حتى وصول النباتات إلى عمر 90 يومًا، وفقًا لحالة المحصول والتوصيات الفنية المعتمدة.

وتشمل الإرشادات أيضًا إضافة البوتاسيوم بصورة تدريجية وبما يتناسب مع احتياجات النبات ومراحل نموه، مع ضرورة تجنب الإفراط في التسميد دون مبرر فني. وتساعد الإدارة المتوازنة للعناصر الغذائية على دعم النمو وتحسين كفاءة استفادة النباتات من الأسمدة، بما ينعكس على تكوين الجذور وجودة المحصول عند الحصاد.

الفول البلدي.. تجهيز الأرض ومراعاة الإصابة بالهالوك

وفيما يتعلق بمحصول الفول البلدي، تركز التوصيات على أهمية إعداد الأرض للزراعة بصورة جيدة، وإضافة الكبريت الزراعي وفقًا لطبيعة التربة والاحتياجات الفعلية للمحصول، إلى جانب الالتزام بالخريطة الصنفية واختيار الأصناف المناسبة للمنطقة.

وتكتسب مواعيد الزراعة أهمية خاصة في الأراضي التي تعاني من الإصابة بالهالوك، إذ يُنصح بتأخير زراعة الفول البلدي في هذه الأراضي إلى منتصف شهر هاتور، وفقًا للتوصيات المعتمدة، مع مراعاة الإجراءات الزراعية المناسبة للحد من الإصابة.

كما تتطلب هذه المرحلة الاهتمام بتجهيز مهد البذرة، ومراعاة انتظام الزراعة، وعدم إهمال الإجراءات الوقائية التي تسهم في تحسين فرص الإنبات والنمو، والحد من المشكلات التي قد تؤثر على إنتاجية المحصول خلال الموسم.

البصل المقور والثوم.. مكافحة مبكرة للتربس

وتشمل التوصيات الخاصة بمحصولي الثوم والبصل المقور ضرورة تكثيف المتابعة الحقلية لمكافحة حشرة التربس، التي يمكن أن تؤثر على سلامة المجموع الخضري وتنعكس على نمو النباتات إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب.

ويُنصح بفحص النباتات بصورة دورية ورصد أي تغيرات في المظهر العام للأوراق، مع التدخل المبكر عند التأكد من وجود إصابة تستدعي المكافحة، والالتزام بالمبيدات المسجلة والتوصيات الخاصة بمعدلات الاستخدام وفترات الأمان.

كما تتضمن الإرشادات تجنب إضافة الأسمدة دون حاجة فعلية، والاعتماد على برامج تسميد متوازنة تتناسب مع حالة النباتات وطبيعة التربة، بما يساعد على الحفاظ على قوة النمو وتقليل فرص تعرض المحصول للإجهاد.

البطاطس المبكرة.. متابعة النمو وضبط التسميد البوتاسي

وفي زراعات البطاطس المبكرة، تبرز أهمية متابعة تطور المجموع الخضري خلال الفترة الحالية، مع مراعاة التغيرات في درجات الحرارة وتأثيرها على معدلات النمو واحتياجات النباتات من العناصر الغذائية.

وتوصي الإرشادات بضرورة ضبط معدلات إضافة البوتاسيوم بما يتناسب مع المرحلة العمرية للمحصول، وتجنب تطبيق برامج تسميد موحدة دون مراعاة حالة النباتات واحتياجاتها الفعلية.

كما تمثل المتابعة المستمرة لحالة الحقل وسلامة النباتات أحد العوامل المهمة للتعامل المبكر مع أي مظاهر غير طبيعية في النمو، وتحسين كفاءة استخدام المدخلات الزراعية، ودعم تكوين محصول جيد من حيث الحجم والجودة.

الفاصوليا.. مواجهة ذبابة الفاصوليا وأعفان الجذور

وتحتاج زراعات الفاصوليا إلى متابعة دقيقة خلال هذه المرحلة، خاصة فيما يتعلق برصد ذبابة الفاصوليا وأعفان الجذور، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لنتائج الفحص الحقلي وطبيعة الإصابة.

وتشدد التوصيات على عدم استخدام المبيدات الفطرية أو إضافتها مع مياه الري بصورة عشوائية، والالتزام بالتوصيات المسجلة واحتياجات المحصول الفعلية، بما يضمن الاستخدام السليم للمبيدات وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج دون تحقيق فائدة حقيقية.

كما ينبغي الاهتمام بضبط معدلات التسميد الفوسفاتي والبوتاسي وفقًا لمرحلة نمو النباتات، ومتابعة حالة الجذور والمجموع الخضري، بما يسهم في تحسين نمو المحصول وتقليل فرص تراجع الإنتاجية نتيجة الإصابة أو اختلال التوازن الغذائي.

الفراولة.. الاستعداد لمواجهة الأنثراكنوز وأعفان القلب والجذور

وتتطلب زراعات الفراولة رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمراض التي قد تهدد سلامة النباتات، وعلى رأسها الأنثراكنوز وأعفان القلب والجذور، مع ضرورة تكثيف الفحص الحقلي للكشف المبكر عن الأعراض المرضية والتعامل معها وفقًا للتوصيات الفنية.

وتشمل أعمال المتابعة أيضًا رصد التربس والجعال وغيرها من الحشرات التي يمكن أن تؤثر على نمو النباتات، مع تحديد نوع الآفة ومستوى الإصابة قبل اتخاذ قرار المكافحة.

ويُعد التدخل المبكر من أهم الإجراءات التي تساعد على الحد من انتشار الأمراض والآفات داخل الحقول، إلى جانب الاهتمام بالممارسات الزراعية السليمة، ومتابعة حالة النباتات بصورة منتظمة، واستخدام وسائل المكافحة المناسبة وفقًا لطبيعة الإصابة.

الطماطم عروة سبتمبر.. فحص التفاف الأوراق قبل التدخل

وفي زراعات الطماطم المنزرعة خلال عروة سبتمبر، تتضمن التوصيات ضرورة متابعة البياض الدقيقي والتبقعات البكتيرية، مع الاهتمام بفحص النباتات التي تظهر عليها أعراض التفاف الأوراق، لتحديد السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الأعراض واختيار الإجراء المناسب للتعامل معها.

وتحذر الإرشادات من التسرع في استخدام مثبتات العقد دون وجود حاجة فنية واضحة، مع ضرورة تقييم حالة النباتات والظروف المحيطة بها قبل تطبيق أي معاملات زراعية.

كما ينبغي الاهتمام بمتابعة النمو الخضري وانتظام التزهير والعقد، والتأكد من توازن برامج التسميد والري، بما يساعد على تقليل الإجهاد الذي قد تتعرض له النباتات، وتحسين فرص الحصول على إنتاج مناسب من حيث الكمية والجودة.

محاصيل الخضر.. متابعة تساقط الأزهار وتحسين العقد والتحجيم

وتشمل خريطة المتابعة الفنية مجموعة من محاصيل الخضر، من بينها الطماطم والفلفل والباذنجان والخيار والكوسة، حيث تركز التوصيات على متابعة ظواهر تساقط الأزهار وضعف العقد، إلى جانب تحسين تحجيم الثمار ومراقبة الحالة العامة للنباتات.

وتتطلب هذه المرحلة تحديد أسباب ضعف العقد أو تساقط الأزهار، سواء كانت مرتبطة بالظروف الجوية أو اختلال التسميد أو الري أو وجود إصابات حشرية، قبل اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

كما تشمل التوصيات متابعة تربس الأزهار، وتحديد مستوى الإصابة من خلال الفحص الحقلي، ثم اختيار وسيلة المكافحة المناسبة وفقًا للتوصيات المعتمدة. ويسهم التعامل الدقيق مع هذه المشكلات في الحد من فقد الإنتاج وتحسين مواصفات الثمار، مع ضرورة تجنب الاستخدام غير المبرر للمبيدات والأسمدة.

المانجو.. مكافحة الحشرات القشرية ومتابعة الإصابات المتبقية

أما بالنسبة لأشجار المانجو، فتتضمن التوصيات الاهتمام بمكافحة الحشرات القشرية، مع استمرار متابعة الآفات والأمراض التي قد تكون امتدادًا لإصابات المواسم السابقة.

وتتطلب هذه المرحلة فحص الأشجار بصورة منتظمة، وتحديد أماكن الإصابة ومدى انتشارها، بما يسمح باختيار الإجراءات المناسبة وفقًا لحالة الأشجار والتوصيات الفنية.

كما تساعد المتابعة المستمرة على الحد من استمرار بؤر الإصابة داخل المزرعة، وتقليل فرص انتقال الآفات إلى أجزاء أخرى من الأشجار أو إلى الزراعات المجاورة، مع ضرورة الالتزام ببرامج المكافحة الموصى بها وعدم استخدام المبيدات إلا عند الحاجة الفعلية.

الزيتون وأشجار الفاكهة المتساقطة.. استكمال الخدمة الشتوية والتقليم

وفي بساتين الزيتون وأشجار الفاكهة المتساقطة، تبرز أهمية استكمال أعمال الخدمة الشتوية والتقليم المناسب، بما يتلاءم مع طبيعة كل نوع من الأشجار وحالته الإنتاجية.

وتشمل هذه الأعمال فتح قلب الأشجار لتحسين التهوية والسماح بوصول الضوء إلى الأجزاء الداخلية، مع إزالة الأفرع التي تعوق النمو المتوازن، وتنفيذ التقليم وفقًا للاحتياجات الفعلية للأشجار والتوصيات الخاصة بكل محصول.

كما ينبغي مراعاة احتياجات أصناف الفاكهة من البرودة الشتوية، لما لها من أهمية في استكمال متطلبات النمو الموسمي والتهيئة للإزهار خلال الموسم التالي. ويساعد تنفيذ أعمال الخدمة في توقيت مناسب على تحسين توزيع النمو، ورفع كفاءة الأشجار، والحد من الظروف التي تساعد على انتشار بعض الآفات والأمراض.

البرتقال.. تسميد متوازن لدعم التحجيم والتلوين الطبيعي

وبالنسبة لمحصول البرتقال، تركز التوصيات على دعم تحجيم الثمار وتحسين التلوين الطبيعي من خلال برامج تسميد متوازنة تراعي احتياجات الأشجار ومرحلة نمو الثمار، مع تجنب الإفراط في إضافة العناصر الغذائية دون مبرر.

وتشمل الإرشادات استخدام ثيوسلفات البوتاسيوم ومركبات البورون بتركيزات مناسبة، وفقًا للتوصيات الفنية المعتمدة وحالة الأشجار، مع مراعاة التوافق بين المواد المستخدمة وعدم خلط المركبات المختلفة إلا بعد التأكد من ملاءمة الخلط وفقًا للإرشادات الفنية.

وتساعد الإدارة الجيدة للتسميد ومتابعة احتياجات الأشجار على تحسين الاستفادة من العناصر الغذائية، ودعم جودة الثمار، مع ضرورة مراعاة طبيعة التربة ومياه الري والحالة الإنتاجية للأشجار عند تحديد البرنامج المناسب.

البرسيم المصري.. اختيار موعد الزراعة والاهتمام بالتسميد الفوسفاتي

وفيما يخص البرسيم المصري، تؤكد التوصيات أهمية بدء الزراعة في الموعد المناسب، مع الاهتمام بتجهيز الأرض وإعدادها بصورة جيدة لضمان انتظام الإنبات وتكوين مجموع نباتي قوي.

كما يُنصح بالاهتمام بالتسميد الفوسفاتي للمحصول المزروع حديثًا، وفقًا لحالة التربة والاحتياجات الفعلية للنبات والتوصيات الفنية، بما يدعم نمو النباتات في المراحل الأولى ويساعد على تأسيس محصول جيد.

وتتطلب زراعة البرسيم كذلك مراعاة انتظام توزيع التقاوي وتنفيذ العمليات الزراعية الملائمة، مع متابعة الحقل خلال مرحلة الإنبات للتأكد من تجانس النمو واكتشاف أي مشكلات في وقت مبكر.

المتابعة الحقلية أساس نجاح الموسم الشتوي

وتؤكد التوصيات الفنية أهمية التعامل مع كل محصول وفقًا لطبيعته ومرحلة نموه، وعدم الاعتماد على برامج ثابتة للتسميد أو المكافحة دون تقييم الحالة الفعلية للنباتات والظروف المحيطة بها.

كما تمثل المتابعة الحقلية المنتظمة وسيلة أساسية للكشف المبكر عن الآفات والأمراض، وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الأسمدة والمبيدات، بما يسهم في ترشيد تكاليف الإنتاج وتقليل الفاقد والحفاظ على جودة المحاصيل.

ويظل الالتزام بالمواعيد المناسبة للزراعة، والخريطة الصنفية، وبرامج التسميد المتوازن، والتوصيات المعتمدة للمكافحة، من أبرز العوامل التي تساعد المزارعين على تجاوز التحديات المرتبطة ببداية الموسم الشتوي وتحقيق أفضل عائد ممكن، مع ضرورة الرجوع إلى المختصين والإرشاد الزراعي عند ظهور أعراض غير معتادة أو الحاجة إلى تحديد معاملة فنية مناسبة لكل محصول.