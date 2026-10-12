حملات مكثفة بالإسكندرية.. غلق 20 منشأة بسبب المنتجات منتهية الصلاحية

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المحال العامة والمنشآت التجارية والأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية والقانونية، ومراجعة التراخيص، والتصدي للمخالفات التي تمس صحة المواطنين وسلامتهم، نفذت الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المختصة حملات موسعة بعدد من الأحياء، أسفرت عن غلق وتشميع منشآت مخالفة، وضبط سلع تموينية ومنتجات منتهية الصلاحية، وكميات من الأغذية مجهولة المصدر، إلى جانب تحرير محاضر متنوعة وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تفاصيل الحملات بجميع الأحياء

وفي إطار الحملات التموينية المكثفة ، تمكنت إدارة تموين المنتزه من ضبط منشأة تعمل دون ترخيص في إنتاج وتعبئة جبن الموتزاريلا النباتي الدهن، باستخدام خامات مجهولة المصدر، حيث تم التحفظ على كمية بلغت 1150 كجم من الجبن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما أسفرت حملة اخرى من ضبط مخزن يقوم بتجميع سلع تموينية محظور تداولها بغرض تهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 400 زجاجة زيت و200 كيس سكر و200 كيس مكرونة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم ضبط أحد السوبر ماركت لعرضه سلعًا منتهية الصلاحية، والتحفظ عليها واعدامها.

وفي نطاق حي شرق، شملت الحملات شوارع محمد فريد بمنطقة وينجت وشارع المشير، حيث تم رصد 5 محال تدار دون ترخيص، وغلق وتشميع 4 محال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، فضلًا عن تحرير محاضر وإعدام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

وفي نطاق حي العامرية أول، استهدفت حملة رقابية منطقة العامرية البلد، وأسفرت عن تحرير محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار والمخالفات البيئية، وإعدام 1131 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير 24 محضرًا لمخالفات شملت إدارة محال دون ترخيص وإشغال الطريق، والتحفظ على الإشغالات، وإزالة سقيفة وإعلان مخالفين.

وفي نطاق حي المنتزه أول، نُفذت حملة مكبرة لمراجعة أوضاع محال العصائر والمطاعم والكافيتريات والمنشآت المتداولة للمواد الغذائية بشارع مسجد سيدي بشر بحري، حيث تم تحرير 11 محضر مخالفة و5 إنذارات. كما تم غلق وتشميع مخزن تابع لأحد محال الحلويات، بناءً على توصية الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لمخالفته الاشتراطات الصحية، وإعدام 10 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة، إلى جانب ضبط منتجات منتهية الصلاحية.

وفي نطاق حي العجمي، شملت الحملات طريق الإسكندرية – مطروح ومناطق البيطاش والدرايسة والهانوفيل وأبو يوسف، وأسفرت عن تنفيذ 6 قرارات غلق، وتحرير 28 محضرًا لمخالفات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية وشؤون البيئة والتموين، إلى جانب توجيه إنذارات من مكتب تفتيش العمل بالدخيلة، وتحرير 9 محاضر بمعرفة مكتب مراقبة الأغذية المطور، وإعدام 28 كجم من المواد الغذائية.

وفي نطاق حي وسط، نُفذت حملة رقابية موسعة بشوارع أحمد قمحة وأحمد حسنين والغرفة التجارية وهيليوبوليس، أسفرت عن غلق وتشميع 5 منشآت لمخالفات شملت إشغال الطريق العام والإدارة دون ترخيص، وتحرير 12 محضرًا صحة وتموين وبيئة، إلى جانب توجيه إنذارات وتحرير 3 تقارير مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء. كما تم إعدام 13.125 كجم من المواد الغذائية التي تبين فسادها ظاهريًا.

وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار الحملات الرقابية بمختلف الأحياء، بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية المختصة، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للمواطنين، والتصدي لكافة المخالفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على الصحة العامة وتحقيق الانضباط بالشارع السكندري.