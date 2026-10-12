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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

يرلمانية: ندعم اعتراض الرئيس على المادة 25 في قانون جامعة كيان.. ويجب إتاحة الوقت الكافي لفهم فلسفة التشريعات ومناقشتها

إنجي مراد، عضو مجلس النواب
إنجي مراد، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

أكدت النائبة إنجي مراد، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تأييدها لاعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) في مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة المادة (25) محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي انتهى إلى حذف المادة بالكامل، بما تضمنته من مكافأة شهرية لطلاب الشعبة العسكرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونًا، ومكافأة سنوية للطلاب المتفوقين.

وقالت النائبة: "بخصوص تقرير اللجنة الخاصة، أؤكد دعمي الكامل لما جاء في اعتراض رئيس الجمهورية على المادة ٢٥ من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان، كما أثمن الجهد الذي بذلته اللجنة الخاصة التي عملت على بحث الأمر والبت فيه بشكل سريع وفعال.

وواصلت: "نحن في بدايات دور الانعقاد الثاني ننتهز الفرصة  انطلاقا من مسئوليتنا التشريعية، للتأكيد على الحكومة في ضرورة التزامها واحترامها للتنسيق المؤسسي السليم مع المجلس، باعتبارها شريك معنا في العملية التشريعية، فمن واقع مسؤوليتنا أن تتاح لنا الفرصة الكافية لفهم فلسفة القوانين والوقت الكافي لمناقشتها بشكل سليم، وذلك تفاديا لأي إشكالية مستقبلية على المستوى الدستوري التشريعي أو على مستوى الصياغة القانونية".

إنجي مراد مجلس النواب حزب الجبهة الوطنية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جامعة كيان

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