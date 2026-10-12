«أسهل ديربي في 10 سنين».. رسالة نارية من عمرو الدرديري للاعبي الزمالك بعد خسارة القمة

وجه الإعلامي عمرو الدرديري رسالة إلى لاعبي نادي الزمالك، عقب خسارة الفريق أمام الأهلي في مباراة القمة، معبرا عن حزنه بسبب ضياع فرصة تحقيق الفوز في المواجهة.

وكتب عمرو الدرديري في رسالته للاعبي الزمالك: «أنا بس زعلان إنكم ضيعتوا أسهل ديربي اتلعب آخر ١٠ سنين».



ونجح الأهلي في حسم مباراة القمة لصالحه بالفوز على الزمالك بهدفين دون رد، بعدما سجل محمد هاني الهدف الأول في الدقيقة 39، قبل أن يضيف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقة 80، ليحصد الفريق الأحمر ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالدوري.

موقف الأهلي والزمالك في جدول الدوري

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة، ليتراجع إلى المركز الثالث بعد الخسارة في مباراة القمة.