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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ارتفاع كبير متوقع في سعر جهاز آيباد ميني الجديد

آيباد ميني
آيباد ميني
احمد الشريف

كشفت تسريبات تقنية حديثة عن مفاجأة غير سارة لمحبي أجهزة "أبل"، حيث تستعد الشركة لطرح الجيل الجديد من جهاز "آيباد ميني" بسعر أعلى بكثير من المعتاد.

شاشة متطورة وتكلفة إضافية

وبحسب تقرير نشره موقع "9 تو 5 ماك" التقني، نقلاً عن وكالة بلومبرج، تخطط الشركة الأمريكية للكشف عن جهازها اللوحي الجديد خلال الشهر الجاري. 

وتكمن المفاجأة الكبرى في تزويد هذا الإصدار بشاشة حديثة من نوع "OLED".

 ويقدم هذا النوع من الشاشات ببساطة ألواناً زاهية وتفاصيل شديدة الوضوح، مع توفير كبير في استهلاك شحن البطارية لتدوم أطول. 

ولكن هذه التكنولوجيا المتطورة ستأتي بتكلفة إضافية يتحملها المشتري، مما يفرض زيادة ملحوظة في السعر النهائي للجهاز.

قفزة في الأسعار والمساحة

وأوضح التقرير أن النسخة الحالية من جهاز "آيباد ميني" تُباع بسعر يبدأ من 599 دولاراً أمريكياً. 

وتأتي هذه النسخة بمساحة تخزين أساسية تبلغ 128 جيجابايت.

وتشير التوقعات إلى أن سعر الإصدار الجديد قد يقفز ليقترب من حاجز 799 دولاراً. 

ونصح التقرير المشترين بالاستعداد مالياً لهذه الزيادة الصادمة.

ورغم هذا الارتفاع الكبير، يرجح الخبراء أن تقوم أبل بزيادة مساحة التخزين الأساسية لتعويض المستخدمين، ليتمكنوا من حفظ عدد أكبر من الملفات والتطبيقات.

مؤتمرات متتالية وخطط جديدة

ومن المنتظر أن تعلن الشركة رسمياً عن هذا اللوحي الجديد، إلى جانب أجهزة لابتوب "ماك بوك برو" المحدثة، في مؤتمر صحفي لاحق هذا الشهر. 

وقبل ذلك، ستعقد أبل حدثاً خاصاً يوم الثلاثاء المقبل يحمل شعار "مرحباً بك في المنزل". 

وستكشف الشركة خلال هذا الحدث المبكر عن خطتها لاقتحام عالم المنازل الذكية. 

وسيتضمن الإعلان الكشف عن أول شاشة ذكية من إنتاج أبل، والمخصصة للتحكم في الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت بسهولة تامة.

آيباد ميني OLED جيجابايت

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