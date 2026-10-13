سرقوا الدراجة وساوموا صاحبها على إعادتها.. سقوط المتهمين في كفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص باستخدام خط هاتف محمول "تابع لإحدى شركات الاتصالات مُسجل باسمه دون علمه" فى واقعة نصب، متسبباً فى اتهامه فى واقعة سرقة دراجة نارية بكفر الشيخ.

بالفحص، أمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه كهربائى، مقيم بدائرة مركز شرطة دسوق، وتبين سابقة قيام عامل، مقيم بذات الدائرة، باتهامه بسرقة دراجته النارية ومساومته من خلال رقم الهاتف المحمول المشار إليه لاسترجاعها مقابل مبلغ مالى.

وعقب ذلك أكدت تحريات الأجهزة الأمنية عدم ارتكاب القائم على النشر الواقعة، وتبين وجود تشابه بين الاسم الخاص به وآخر "مالك خط الهاتف المحمول المستخدم فى ارتكاب واقعة المساومة".

أمكن تحديد وضبط مالك خط الهاتف المحمول، وهو سائق، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بقيام نجل شقيقته، عامل، له معلومات جنائية، باستخدام رقم هاتفه المحمول بعلمه للتواصل مع مالك الدراجة النارية بقصد النصب والاحتيال عليه عقب مشاهدته منشورا متداولا بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استغاثة مالك الدراجة من سرقتها، وقام بمساومته لاسترجاعها مقابل مبلغ مالي.

أمكن ضبطه، كما أمكن تحديد وضبط مرتكب واقعة سرقة الدراجة النارية، وهو عاطل، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط الدراجة النارية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





