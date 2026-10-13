الكهرباء تؤجل انطلاق لقاء الاتحاد السكندري والجيش السوري ببطولة دمشق للسلة

تسببت انقطاع التيار الكهربائي في تأجيل انطلاق لقاء الاتحاد السكندري والجيش السوري في منافسات بطولة دمشق الدولية الودية للأندية لكرة السلة المقامة بصالة الفيحاء الرياضية.

وتضم قائمة الاتحاد السكندري المشاركة في البطولة 15 لاعبًا، وهم: علي أحمد، محمد طه، ياسر صالح، يوسف شوشة، باسم الليثي، عبد الرحمن خالد، يوسف رفعت، أحمد ريحان، أنس أسامة، مصطفى مكاوي، ياسين ياسر، زياد أبو العنين، مهاب رفعت، رامي مجدي، وأحمد عرابي.

ويخوض الاتحاد السكندري منافسات البطولة إلى جانب 9 فرق أخرى، هي ، والاتحاد الليبي، والنصر الإماراتي، والشارقة الإماراتي، والمنتخب الأولمبي السوري، والجيش السوري، والوحدة السوري، والأنترانيك اللبناني، وNSA اللبناني.

وتأتي مشاركة الاتحاد السكندري في البطولة ضمن استعدادات الفريق للاستحقاقات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في تحقيق أكبر استفادة فنية من المباريات الودية ورفع جاهزية اللاعبين.