افتتاح ركن لمركز المعلومات بمجلس الوزراء في المكتبة المركزية بجامعة القاهرة

تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، افتتح الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ركن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، داخل المكتبة المركزية بالجامعة، بحضور الدكتورة سارفيناز حافظ، مدير المكتبة، وأمانى محمد فاروق رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ودانية محمد أمين مدير الادارة العامة للمكتبات بالمركز.

ويأتي افتتاح الركن، في إطار حرص الجامعة على تطوير منظومة البحث العلمي، وتعزيز إتاحة مصادر المعرفة الحديثة، وتيسير وصول الطلاب والباحثين إلى المعلومات الموثوقة في مختلف المجالات المعرفية.

ويستهدف الركن إتاحة الإصدارات الرقمية التي يقدمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجانًا لطلاب جامعة القاهرة وباحثيها والمترددين على المكتبة المركزية، بما يتيح لهم الاستفادة من محتوى معرفي متنوع يشمل الدوريات والدراسات والمقالات، وغيرها بما يوفر مصادر معلومات متخصصة تسهم في دعم إعداد البحوث والدراسات العلمية، وتعزيز قدرات الباحثين على الاطلاع والتحليل والاستفادة من أحدث الإصدارات المعرفية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن افتتاح الركن يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير بيئتها البحثية، وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات التعليمية والبحثية، وتوفير مصادر معرفية متنوعة وموثوقة تواكب التطورات المتسارعة في إنتاج المعلومات وإتاحتها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في المعرفة وإتاحة مصادرها يمثلان ركيزة أساسية للارتقاء بجودة البحث العلمي وتعزيز قدرات الطلاب والباحثين على الابتكار والإبداع.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على توسيع نطاق الاستفادة من الإصدارات العلمية والمعرفية التي تنتجها المؤسسات الوطنية، وتعزيز التعاون معها بما يخدم الباحثين في مختلف التخصصات، ويسهم في بناء بيئة بحثية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات وتحليلها وتوظيفها في إنتاج بحوث علمية ذات قيمة مضافة، مؤكدًا أن تطوير خدمات المكتبات الجامعية وإتاحة المحتوى الرقمي يأتيان ضمن توجه الجامعة نحو مواكبة متطلبات الجامعات الحديثة وتعزيز دورها في بناء مجتمع المعرفة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق ، إلى أن إتاحة هذه المصادر بالمجان تمثل دعمًا مباشرًا للطلاب والباحثين، وتساعدهم على تنويع مراجعهم وتوسيع آفاقهم المعرفية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة مخرجاتهم العلمية والبحثية، ويعزز قدرة الجامعة على أداء رسالتها في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن إتاحة ركن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء داخل المكتبة المركزية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية المعرفية الداعمة للبحث العلمي، من خلال توفير مصادر رقمية متخصصة ومتنوعة تتيح للطلاب والباحثين الاطلاع على الدراسات والإصدارات والمعلومات التي تخدم اهتماماتهم البحثية في مختلف المجالات.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات المقدمة للباحثين، وتوفير أدوات ومصادر معرفية حديثة تساعدهم على الوصول إلى المعلومات الموثوقة والاستفادة منها في إعداد الدراسات والأبحاث، لافتًا إلى أن تطوير خدمات المكتبة المركزية وإتاحة المحتوى الرقمي يمثلان جزءًا من جهود الجامعة لتيسير رحلة الباحث، وتوفير بيئة معرفية تشجع على الاطلاع المستمر، وتدعم التكامل بين مصادر المعلومات التقليدية والرقمية، بما يسهم في تحسين جودة العملية البحثية.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة سارفيناز حافظ، مدير المكتبة المركزية بجامعة القاهرة، أن افتتاح الركن يمثل إضافة جديدة إلى منظومة الخدمات المعرفية والبحثية التي تقدمها المكتبة لروادها، حيث يتيح للطلاب والباحثين والمترددين عليها الاستفادة المجانية من مجموعة متنوعة من الإصدارات الرقمية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفًة أن هذه الخطوة تعزز دور المكتبة المركزية بوصفها بيئة داعمة للبحث والاطلاع، وتوفر للباحثين فرصًا أوسع للوصول إلى مصادر معلومات متخصصة ومتنوعة، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم البحثية، وتوسيع قاعدة المراجع والمصادر التي يعتمدون عليها في دراساتهم وأبحاثهم العلمية.