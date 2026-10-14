بحضور سفراء وقيادات القطاع.. رأفت هندي: بنية الاتصالات القوية ركيزة لخدمة المواطن

شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات احتفالية شركة إريكسون، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيسها و129 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر، بحضور داغ يولهين-دانفيلت، سفير السويد لدى مصر، وروبرت سيلفرمان، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، وريكا إيلا، سفيرة فنلندا لدى مصر، وكوباياشي شينيتشي المستشار الاقتصادي لسفارة اليابان بالقاهرة، وكيفن مورفي، رئيس إريكسون لمنطقة شمال الشرق الأوسط، وداليا مرعب، رئيس إريكسون مصر ورئيس المبيعات، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وعدد من قيادات شركات الاتصالات في مصر.

وفي كلمته خلال الحفل؛ أكد المهندس رأفت هندي، أن الاحتفال بمرور 150 عامًا على تأسيس شركة إريكسون و129 عامًا على انطلاق أعمالها في مصر يعكس عمق علاقات الصداقة بين مصر والسويد، والدور المهم الذي تؤديه التكنولوجيا في تعزيز التقارب بين البلدين؛ مشيرًا إلى أن الشركة تعد شريكًا مهمًا في تطوير قطاع الاتصالات في مصر.

وأوضح هندي أن رؤية مصر الرقمية تنطلق من توظيف التكنولوجيا بخدمة الإنسان وتحقيق الأثر، حيث تستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة في الوصول إلى أسواق وعملاء جدد، وتمكين الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية من اكتساب المهارات اللازمة للحصول على فرص عمل متميزة.

تطوير شبكات الاتصالات ركيزة أساسية

وأشار إلى أن تطوير شبكات الاتصالات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الاستراتيجية، موضحًا أن التوسع في نشر تقنيات الجيل الخامس لا يستهدف فقط توفير سرعات اتصال أعلى، وإنما تعظيم القيمة الاقتصادية والمجتمعية لهذه التقنيات؛ مضيفا أن المرحلة المقبلة ترتكز على ثلاث أولويات رئيسية في الشراكة بين الوزارة وشركة إريكسون، تشمل إنشاء شبكات اتصالات جاهزة للمستقبل، ودعم الابتكار التطبيقي، وتنمية الكفاءات المصرية؛ موضحا أن التوسع في بناء وتطوير شبكات الاتصالات يستهدف تحسين جودة الخدمات، وتوسيع نطاق التغطية، وإنشاء شبكات آمنة وموثوقة، وذلك بالتعاون مع مشغلي الاتصالات وشركات التكنولوجيا.

وأضاف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تعزز كفاءة إدارة الشبكات، كما يمكن لشبكات الاتصالات القوية أن تدعم تطوير حلول تكنولوجية جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والنقل والرعاية الصحية؛ مشيرا إلى أهمية الشراكة في تحويل هذه الفرص إلى تطبيقات عملية في حياتنا اليومية، من خلال العمل المشترك على اختبار الحلول، وتقييم جدواها، والتوسع في تطبيق الحلول التكنولوجية التي تعتمد على هذه التقنيات.

كما أكد حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث والتطوير، وتمكين المزيد من المهندسين والباحثين المصريين من الإسهام في تصميم تقنيات المستقبل، إلى جانب تعزيز التعاون بين الشركات والجامعات والشركات الناشئة، بما يسهم في تحويل الأفكار البناءة إلى منتجات وخدمات مبتكرة.

وقال داغ يولهين-دانفيلت، سفير السويد لدى مصر: "ما يجعل هذه المناسبة مميزة بشكل خاص هو أن إريكسون تشارك مصر 129 عامًا من تاريخها الممتد على مدار 150 عامًا. بدأت إريكسون حضورها في مصر عام 1897، في وقت كانت فيه الاتصالات تبدو مختلفة تمامًا عما هي عليه اليوم. ومنذ ذلك الحين، شهدت مصر تحولًا استثنائيًا، وكانت إريكسون جزءًا من هذه الرحلة".

وبهذه المناسبة، قال كيفن مورفي، رئيس إريكسون لمنطقة شمال الشرق الأوسط "يمثل الاحتفاء بالإرث العالمي لشركة إريكسون الممتد على مدار 150 عاماً، بالتزامن مع مسيرتنا التاريخية في مصر والتي بدأت قبل 129 عاماً، دليلاً راسخاً على التزامنا المستمر بدعم مسيرة التطور التكنولوجي في البلاد. فمنذ المراحل الأولى لشبكات الهاتف المحمول وصولاً إلى حلول الجيل الخامس (5G) المتقدمة والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم، عملنا يداً بيد مع الحكومة المصرية، وشركائنا، ومقدمي خدمات الاتصالات لبناء بنية تحتية رقمية مرنة وقادرة على الصمود.



وفي الوقت الذي تمضي فيه مصر بخطى ثابتة نحو تحقيق أجندتها الوطنية للتحول الرقمي، تظل إريكسون ملتزمة بالعمل المشترك مع الحكومة لتقديم خدمات اتصال بمستويات عالمية؛ تسهم في تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وتمكين أفراد المجتمع، لبناء مستقبل مستدام ومترابط بالكامل”.