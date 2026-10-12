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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب تطالب باستكمال البنية التحتية لوصول خدمات الإنترنت بكفاءة للأقاليم

اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب
فريدة محمد

طالب النائب محسن حتة عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ،بالعمل على استكمال البنية التحتية للاتصالات اللازمة لضمان وصول خدمات الاتصالات و الانترنت بكفاءة الي كل المواطنين في الاقاليم.

وشدد على أن الدولة تقوم بدور كبير ولكن ، الأقاليم والمحافظات والعديد من المناطق تحتاج إلى زيادة شبكات المحمول والأعمدة اللازمة لتوصيل خدمات الاتصالات إلى القرى والأماكن البعيدة.

وكشف حتة خلال كلمته في اجتماع اللجنه لمناقشة استراتيجيه الشركة المصرية للاتصالات بحضور نائب المدير التنفيذي للشركة بان هناك قرى داخل مركز بمحافظة المنيا تبعد عن مركز المحافظة نحو ساعة وربع، ويواجه سكانها صعوبات كبيرة بسبب بُعد المسافات وضعف الخدمات المتاحة، خاصة في الحالات التي تتطلب الوصول إلى المستشفيات أو الحصول على الخدمات الضرورية.

وأوضح عضو اتصالات النواب ان هناك مناطق لا تتوافر بها تغطية كافية لشبكات الاتصالات، وهو ما يستدعي ضرورة النظر إلى هذه القرى والمناطق النائية، منوها بان بعض المناطق التي تدخل ضمن مبادرة «حياة كريمة» والمجتمعات القروية، لم تُستكمل بها الأعمال المطلوبة، رغم وجود استثناءات ومواقع لم يتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بها مطالبا بضرورة النظر اليها.

ويناقش اجتماع اتصالات النواب استراتيجية الشركه المصرية للاتصالات هلال الفتره المقبلة ، وبيان هيكل الضرائب المفروضه علي خدمات الاتصالات والانترنت ومناقشتها.

البنية التحتية للاتصالات خدمات الاتصالات شبكات المحمول الانترنت الأعمدة

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