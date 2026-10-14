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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ علوم سياسية: اتهام إيران باستهداف قاعدة فيرفورد يتطلب أدلة

إيران
إيران
البهى عمرو

قال جون بيسيرو، أستاذ العلوم السياسية والخبير الأمني والاستراتيجي، إن رئيس الوزراء البريطاني أطلق خلال الـ48 ساعة الماضية تصريحات واتهامات قوية بشأن احتمال تورط إيران في مخطط استهداف قاعدة فيرفورد، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تثير تساؤلًا أساسيًا بشأن الأدلة المتاحة في التوقيت الحالي.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج ملف اليوم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأدلة التي تثبت تورط إيران بصورة مباشرة لم تُعرض، وفقًا لما اطلع عليه، مؤكدًا أن وجود احتمالات بشأن التورط لا يغني عن ضرورة تقديم أدلة واضحة تدعم الاتهام.

تداعيات حرب العراق لا تزال حاضرة

 

وأشار بيسيرو إلى أن المملكة المتحدة لا تزال تواجه تداعيات حرب العراق، وملف التجاوزات المرتبطة بتلك الحرب، لافتًا، إلى أن هذه الخلفية تفرض ضرورة التعامل بحذر مع الاتهامات الأمنية، وعدم الاكتفاء بالاستنتاجات أو الاحتمالات دون أدلة.

ولفت إلى أن 29 دولة ساندت المملكة المتحدة في هذا السياق، لكنه شدد على أن ذلك لا يعفي من ضرورة إظهار الأدلة التي تشير إلى تورط إيراني مباشر في الحادث.

احتمال استخدام أطراف غير مرتبطة مباشرة بإيران

 

وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي أن احتمال تورط إيران يظل قائمًا لكنه أشار إلى إمكانية استخدام أطراف أو أذرع لا ترتبط بها بصورة مباشرة، بما قد يسمح لطهران بإنكار علمها بالعملية أو المشاركة فيها.

واختتم بيسيرو حديثه بالتأكيد على أهمية التمييز بين وجود احتمالات بشأن مسؤولية إيران وبين إثبات تورطها المباشر، مشيرًا إلى أن حسم هذه المسألة يتطلب أدلة واضحة تدعم الاتهامات الموجهة إليها.

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