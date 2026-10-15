استعدادا لفصل الشتاء بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد.. حملات لمياه القناة تستهدف تطهير الشناشن

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، علي استمرار تكثيف أعمال تطهير شنايش وبالوعات صرف الأمطار بمحافظات القناة الثلاث"السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء وخاصة الأمطار الغزيرة أو السيول، بالإضافة إلى مراجعة جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة العمل بها.

رئيس مياه القناة حملات مكثفة لتطهير شنايش الأمطار وجاهزية المحطات

وقال المهندس أحمد التراس، انه جاري تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحى، وتطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة الثلاث، بالإضافة إلى إجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، ومراجعة كافة أعمال صيانة المعدات وأجهزة الشفط وسيارات الكسح وشفط المياه من المناطق والأماكن التى يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة، حال سقوط أمطار أو سيول خلال فصل الشتاء.

وأكد رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه جاري مراجعة شاملة عن جاهزية جميع محطات رفع الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، بالإضافة الي استمرار أعمال الملس والتطهير لجميع شبكات الصرف الصحي الرئيسية والفرعية، بمحافظات القناة، وذلك استعدادا لموسم الشتاء.

وأضاف المهندس أحمد التراس، أن جولاته مستمرة علي جميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل، وانتظام عمليات تشغيل والصيانة بالمحطات، وكفاءة المعدات وحالة الطلمبات وخطوط التشغيل، إلى جانب مراجعة خطط الطوارئ وآليات التعامل الفوري مع الأعطال، بما يضمن استمرارية العمل.

وأوضح المهندس أحمد التراس، أن ذلك يأتي فى إطار رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى الخاصة بدخول موسم الشتاء وسقوط الأمطار وطبقا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث الطبيعية والسيول، ورفع درجة الاستعداد القصوى والتأكد من جاهزية جميع المعدات المطلوبة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وتفعيل خطة الاستدعاء للأفراد العاملين على المعدات فى حالة الطوارئ.