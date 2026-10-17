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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف علي مجهودات مديرية الزراعة ببني سويف خلال الأسبوع الثاني من أكتوبر الجاري

زراعة بني سويف
زراعة بني سويف

كثفت مديرية الزراعة ببني سويف أنشطتها الميدانية والرقابية والإرشادية خلال الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2026، تحت إشراف المهندس محمد أمين، وكيل الوزارة، في إطار متابعة انتظام العمل بالإدارات والجمعيات الزراعية، وتعزيز الرقابة على تداول الأسمدة المدعمة ومستلزمات الإنتاج، ومواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والاستعداد للموسم الشتوي الجديد.

وفي هذا السياق، نفذت المديرية 8 معاينات لمحال الأعلاف، ومعاينة واحدة لإقامة مزرعة دواجن استجابةً لشكوى واردة من الوزارة، فضلًا عن إجراء معاينتين لمزارع دواجن بمركز سمسطا، والمرور على محال الأعلاف ومجارش الحبوب بمركز إهناسيا لمتابعة التراخيص. كما تواصلت متابعة انتظام العمل بالمديرية والإدارات والجمعيات الزراعية التابعة لها، وشملت المرور على جمعية طلا بمركز الفشن، ومراجعة الالتزام بالقواعد المنظمة لتوزيع الأسمدة المدعمة، ومتابعة سجلات الصرف والمخزون، والتحقق من دقة بيانات الحيازات الزراعية بمنظومة كارت الفلاح، إلى جانب فحص الشكاوى الواردة من الجهات المختلفة والرد عليها، ومتابعة إجراءات التعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية ومدى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفيما يتعلق بمنظومة كارت الفلاح، أظهرت البيانات تسجيل 285 ألفًا و106 استمارات بالقطاع الزراعي في محافظة بني سويف، مقابل اعتماد 285 ألفًا و196 استمارة حتى تاريخ البيان.

وفي ملف حماية الأراضي الزراعية، رصدت المديرية خلال الفترة من 2 إلى 8 أكتوبر 2026 عدد 12 حالة تعدٍ، كما بلغ إجمالي ما تمت إزالته 12 حالة بالمساحة نفسها، وفقًا للبيان الوارد عن أعمال التعديات والإزالات خلال الفترة المحددة.

وشملت المتابعة الميدانية أيضًا إجراء جرد بنهاية الموسم الصيفي لمطابقة أرصدة المخازن بجمعية ننا الزراعية بمركز إهناسيا، إلى جانب تنظيم تدريب للسيدات الريفيات بمركز قمبش حول الاستخدام الآمن للمبيدات، ومتابعة انتظام العمل بمجمع الخدمات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بقرية قاي بمركز إهناسيا، تناولت سبل النهوض بمحصول الفاصوليا وتحسين النمو الخضري والتزهير، فضلًا عن تنفيذ ندوة إرشادية موسعة بمركز ببا حول محصول بنجر السكر، بهدف دعم الممارسات الزراعية السليمة وتحسين الإنتاجية.

وفي إطار متابعة المحاصيل الزراعية، كثفت الإدارات المختصة المرور على الزراعات البستانية من الخضر والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، ومتابعة الصوب الزراعية والمشاتل والتحقق من التراخيص وإجراءات الإحلال والتجديد. كما جرى المرور على زراعات الموز بمرافقة اللجنة العلمية المعنية بمكافحة مرضي التورد والتبرقش، وشملت الأعمال حقول الموز بناحية جزيرة ببا لمتابعة الحالة العامة للنباتات ورصد أي إصابات مرضية، مع استمرار التعامل مع الشكاوى الواردة إلى الإدارة والرد عليها.

وتابعت المديرية كذلك حركة تداول الأسمدة الصيفية بالمحافظة وفقًا للبيان اليومي والذي تضمن أرصدة نهاية سبتمبر والكميات الواردة والمنصرفة والرصيد الحالي من أسمدة اليوريا والنترات، بما يدعم الرقابة على حركة المخزون وضمان انتظام منظومة التوزيع

وفي سياق الاستعداد للموسم الشتوي الجديد، أجرى وكيل الوزارة أمس الجمعة زيارة ميدانية تفقدية للزراعات القائمة، لمتابعة حالتها على أرض الواقع والاستعداد لانطلاق الموسم الشتوي، بما يسهم في دعم المزارعين وتحسين مستوى الأداء الزراعي بالمحافظة.

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