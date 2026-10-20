أخبار التكنولوجيا| بضغطة واحدة على "واي فاي" تكلفك صورك وبياناتك الشخصية.. وتسريب رسمي يؤكد اقتراب إطلاق آيباد ميني الجديد بتصميم مختلف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

احذر.. ضغطة واحدة على "واي فاي" عام قد تكلفك صورك وبياناتك الشخصية

هل يمكن أن يخترق هاتفك من خلال شبكات الواي فاي وسرقة العديد من المعلومات المسجلة من صور وبيانات وأرقام تليفونات وتعد أهم خطوة يجب الانتباه لها قبل الاتصال بأي شبكة "واي فاي"، هي رفض مشاركة البيانات الشخصية كالعنوان ورقم الهاتف والصور .

يمكن لأي شخص على الشبكة القيام بالاطلاع على كافة المعلومات الموجودة بالجهاز، ويتم ذلك من خلال الانتقال إلى مركز الشبكة والمشاركة، والقيام بتغيير إعدادات المشاركة المتقدمة، ثم القيام بإيقاف تشغيل مشاركة بعض الملفات والطابعات مع ضرور وجود برنامج حماية Anti virus على الجهاز لمنع دخول الملفات المشبوهة إلى الهاتف أو القيام بإعطاء الفرصة لاختراقه بأي وسيلة وضرورة القيام بتفعيل خطوات الأمان على الهاتف.

تسريب رسمي يؤكد اقتراب إطلاق آيباد ميني الجديد بتصميم مختلف كليا

تسببت شركة "أبل" بطريق الخطأ في تسريب معلومات تؤكد استعدادها لإطلاق جيل جديد ومطور من أجهزة "آيباد ميني"؛ وذلك بعد ظهور غطاء حماية غير مسبوق على موقعها الرسمي.

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد هيدلاينز" التقني، رصد المتابعون ظهور غطاء حماية جديد كلياً يحمل الرمز (A3632) ضمن قاعدة البيانات الرسمية لشركة أبل في فرنسا.

سامسونج تكشف عن هاتفها الجديد Galaxy F70 للفئة المتوسطة

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد Galaxy F70، والذي يمثل الخيار المتوسط والأساسي في سلسلة هواتف F70. يأتي هذا الإطلاق بعد أن طرحت الشركة هاتفين آخرين في نفس السلسلة هذا العام، هما هاتف Galaxy F70e في شهر فبراير، و هاتف Galaxy F70 Pro في شهر أغسطس.

وحوش الفئة المتوسطة .. فيفو تغزو الأسواق بهاتفي V80 Lite وS2 FE

أطلقت شركة فيفو هواتف ذكية مزودة ببطارية ضخمة سعتها 10000 مللي أمبير ومقاومة للماء والغبار بمعيار IP69 في فئة الهواتف متوسطة المدى، وذلك بشكل أساسي من خلال هاتف فيفو إس 2 إف إي وهاتف Vivo V80 Lite 5G

ويأتي الهاتف بتصميم نحيف بسمك يتراوح بين 8.59 ملم و 8.69 ملم تقريبًا، على الرغم من سعة البطارية الهائلة.

وداعاً للخروج من المحادثات.. تحديث مذهل يغير شكل تطبيق رسائل جوجل

تستعد شركة "جوجل" لإطلاق تحديث جديد وعملي جداً في تطبيق الرسائل الخاص بها "جوجل ماسنجر".

ويهدف التحديث إلى تسهيل عملية مشاركة وتتبع المواقع الجغرافية بين الأصدقاء دون الحاجة للخروج من التطبيق.

وبحسب تقرير نشره موقع "أندرويد أثوريتي" التقني، لاحظ الخبراء وجود ميزة جديدة مخفية داخل النسخة التجريبية الأخيرة من التطبيق. ففي الوقت الحالي، عندما يرسل لك شخص موقعه، تظهر لك خريطة بتصميم تقليدي ثابت