التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

يستعد المواطنون في مصر لتغيير التوقيت الرسمي والعودة إلى التوقيت الشتوي، وهو ما يستلزم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وفقا للجدول الزمني المحدد بالقانون المنظم للتوقيت الصيفي.

ويأتي هذا التغيير في إطار المواعيد السنوية المعتمدة، ما يدفع المواطنين إلى متابعة موعد تطبيقه لتجنب أي ارتباك في مواعيد العمل والدراسة والتنقل.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026

ولا يقتصر تأثير تغيير الساعة على المواعيد اليومية فحسب، بل يمتد إلى جداول تشغيل وسائل النقل والخدمات المرتبطة بالتوقيت الرسمي، فضلا عن إعدادات الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب التي تعتمد على تحديث الوقت تلقائيا.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساء الخميس.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي وفقا للقواعد الواردة في القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي ومواعيد الانتقال إلى التوقيت المعتاد في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

وينصح المواطنون بمراجعة المواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة والسفر، خاصة الرحلات التي تعتمد على جداول زمنية دقيقة، مثل القطارات والطائرات، مع التأكد من توافق المواعيد المسجلة على الأجهزة والتطبيقات مع التوقيت الرسمي الجديد.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة

يرتبط موعد تغيير الساعة بالجدول الزمني المحدد في القانون، إذ يجري الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر وبداية يوم الجمعة.

التوقيت الشتوي

ويساعد الإعلان المسبق عن موعد التغيير المواطنين والمؤسسات على الاستعداد لتعديل الجداول الزمنية، وتفادي التأخر عن المواعيد أو حدوث تعارض في الحجوزات والمعاملات المرتبطة بالوقت.

كما ينبغي التأكد من تحديث إعدادات الأجهزة الإلكترونية، سواء الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب، حتى تتوافق مع التوقيت الرسمي المعتمد في مصر.

خطوات ضبط الساعة على هواتف آيفون

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.

2. اختيار عام General.

3. الدخول إلى التاريخ والوقت Date & Time.

4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا Set Automatically.

5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة إذا لم يحددها الهاتف تلقائيا.

التوقيت الشتوي

كيفية ضبط الساعة على هواتف أندرويد

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.

2. الدخول إلى قسم النظام System أو الإدارة العامة General Management، وفقا لنوع الهاتف.

3. اختيار التاريخ والوقت Date & Time.

4. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.

5. تفعيل المنطقة الزمنية التلقائية والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.