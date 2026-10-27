قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر ترفض الإجراءات الأحادية بشأن نهر النيل.. والتعاون يعزز التنمية والاستفرار
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيات شراكة لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل
نتنياهو يدلي بصوته في القدس المحتلة ويطلق نداء طوارئ.. وإقبال تاريخي يهز انتخابات الكنيست
بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة
سلطات موناكو تحتجز رجلًا على خلفية وفاة أحد أفراد الأسرة الأميرية
دون إصابات .. وكيل تعليم أسيوط يتفقد جهود السيطرة على حريق بمدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية
وزير الخارجية: نستهدف توسيع محفظة مشروعات بنك الاستثمار الأوروبي وتعزيز الاستثمارات التنموي
مي عبد الحميد: انشاء 20 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل في 8 مدن
شيخ الأزهر: بيت العائلة المصرية نجح في محاصرة الفتن الطائفية ومواجهة التطرف والتشدد
كسروا الحائط وحرقوا المحل.. سرقة 3 كيلو ذهب و800 ألف جنيه من جواهرجي بالطالبية
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود عدد من المشروعات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين
مي عبد الحميد: الالتزام بضوابط الاستحقاق وسقف سعري محدد لوحدات الشراكة مع القطاع الخاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التوقيت الشتوي 2026 في مصر.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة وطريقة ضبط الهواتف

التوقيت الشتوي
التوقيت الشتوي
محمد غالي

يستعد المواطنون في مصر لتغيير التوقيت الرسمي والعودة إلى التوقيت الشتوي، وهو ما يستلزم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة وفقا للجدول الزمني المحدد بالقانون المنظم للتوقيت الصيفي.

ويأتي هذا التغيير في إطار المواعيد السنوية المعتمدة، ما يدفع المواطنين إلى متابعة موعد تطبيقه لتجنب أي ارتباك في مواعيد العمل والدراسة والتنقل.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026

ولا يقتصر تأثير تغيير الساعة على المواعيد اليومية فحسب، بل يمتد إلى جداول تشغيل وسائل النقل والخدمات المرتبطة بالتوقيت الرسمي، فضلا عن إعدادات الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب التي تعتمد على تحديث الوقت تلقائيا.

موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، وذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساء الخميس.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي وفقا للقواعد الواردة في القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي ومواعيد الانتقال إلى التوقيت المعتاد في نهاية شهر أكتوبر من كل عام.

وينصح المواطنون بمراجعة المواعيد المرتبطة بالعمل والدراسة والسفر، خاصة الرحلات التي تعتمد على جداول زمنية دقيقة، مثل القطارات والطائرات، مع التأكد من توافق المواعيد المسجلة على الأجهزة والتطبيقات مع التوقيت الرسمي الجديد.

لماذا يبدأ التوقيت الشتوي يوم الجمعة

يرتبط موعد تغيير الساعة بالجدول الزمني المحدد في القانون، إذ يجري الانتقال إلى التوقيت الشتوي مع نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر وبداية يوم الجمعة.

التوقيت الشتوي

ويساعد الإعلان المسبق عن موعد التغيير المواطنين والمؤسسات على الاستعداد لتعديل الجداول الزمنية، وتفادي التأخر عن المواعيد أو حدوث تعارض في الحجوزات والمعاملات المرتبطة بالوقت.

كما ينبغي التأكد من تحديث إعدادات الأجهزة الإلكترونية، سواء الهواتف المحمولة أو أجهزة الحاسب، حتى تتوافق مع التوقيت الرسمي المعتمد في مصر.

خطوات ضبط الساعة على هواتف آيفون

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. اختيار عام General.
3. الدخول إلى التاريخ والوقت Date & Time.
4. تفعيل خيار التعيين تلقائيا Set Automatically.
5. التأكد من ضبط المنطقة الزمنية على القاهرة إذا لم يحددها الهاتف تلقائيا.

التوقيت الشتوي

كيفية ضبط الساعة على هواتف أندرويد

1. فتح تطبيق الإعدادات Settings.
2. الدخول إلى قسم النظام System أو الإدارة العامة General Management، وفقا لنوع الهاتف.
3. اختيار التاريخ والوقت Date & Time.
4. تفعيل خيار ضبط الوقت تلقائيا.
5. تفعيل المنطقة الزمنية التلقائية والتأكد من اختيار القاهرة عند الحاجة.

التوقيت الشتوي التوقيت موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 موعد بدء التوقيت الشتوي بدء التوقيت الشتوي 2026 بدء التوقيت الشتوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

خطة النواب توافق على تخصيص 5% من سيارات «تحيا مصر» لذوي الإعاقة

حالة الطقس

«شبورة وأمطار رعدية قد تصل لحد السيول».. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

سعر عيار ٢١ اليوم يتخطى ال 6000 جنيه

سعر الذهب عيار 21 يسجل رقما جديدا اليوم الثلاثاء

الاهلي

المقاولون العرب يعلن انتقال نجمه للأهلي.. تفاصيل

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة

حكم وضع المصحف تحت المخدة أو في السيارة.. الإفتاء توضح

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

الاهلي

عرض تركي يهدد استمرار نجم الأهلي.. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

تنبيه عاجل لطلاب 2 بكالوريا بشأن مادة الثقافة المالية

ترشيحاتنا

هواتف Vivo X500

ثلاثة طرازات خارقة.. إليكم ملامح سلسلة Vivo X500 القادمة من فيفو

ثورة أمنية: إغلاق 160 ثغرة

أبل تطلق iOS 27.2 رسميًا: ذكاء إصطناعي بـ 5 لغات جديدة وإغلاق 160 ثغرة أمنية

iPad mini

رسميًا.. iPad mini الجديد يتألق بشاشة OLED ومعالج خارق

بالصور

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟.. ماذا يقول ذلك عنك؟

بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟
بتقفلي إشعارات الموبايل باستمرار؟ ماذا يقول ذلك عنك؟

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز
طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية من غير ما تنشف.. سر الطراوة والطعم المميز

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ.. هل الأرقام دقيقة؟

ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟
ساعتك الذكية بتقول إن نومك سيئ؟ هل الأرقام دقيقة؟

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله
شاي القرنفل يتصدر الاهتمام.. فوائده ومحاذير تناوله

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن بعدد من المحافظات.. فيديو وصور

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

من معسكر زد لسهرة رواندا.. أزمة سهر وخروجات فتوح والزناري داخل الزمالك عرض مستمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.صابر حارص

د. صابر حارص يكتب: السيناريو الأخطر

د/ رانيا الفقي

د/ رانيا الفقي تكتب: طالع نازل.. الانتقام على نار هادئه

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

المزيد