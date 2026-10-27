زماننا لسه بخير.. سمسم شهاب يطرح أحدث أغانيه

في خطوه جريئه تهدف إلى تقديم فن شعبي حقيقي يلامس واقع الشارع المصري، يسبح المطرب سمسم شهاب ضد التيار الغنائي السائد ويطرح أحدث أعانيه عبر موقع الفيديوهات الشهيره " يوتيوب" ؛ الأغنيه من كلمات الشاعر "صلاح مندي"،ألحان "سمسم شهاب"،توزيع أشرف البرنس،وتحت إشراف مستشارته الإعلامية "هاجر حسام الدين"،وإدارة أعمال "أحمد سمسم شهاب"،إخراج "محمد عطيه".

ويقدم سمسم من خلال هذا العمل وجبة فنية دسمه تعيد إلى الأذهان المبادئ والقيم الإنسانيه الراسخه،لتخرج لنا في قالب غنائي درامي إجتماعي شعبي يجمع ما بين الشجن والنصيحه والحكمة.

حيث تدور الفكره الاساسيه للأغنية حول مفهوم "إبن الاصول" المحافظ على العيش والملح الذي يعرف حدوده ويصون البيوت الصادق والواضح الرافض للنفاق وتعدد الوجوه.

وتبرز الأغنيه أهمية الصديق الحقيقي الذي يكون في الصفوف الأولى وقت الضيق لعمل الخير والمعروف.

منقدا فيها أولئك الزائفين المعيوبين،راصدا لبعض المظاهر السلبيه في المجتمع،للخروج بنتيجه نهائيه مؤكده وهي القاعده الأزليه "ما يصح إلا الصحيح".

باعثا عبرها رسالة تفاؤل بأن أهل الأصول ألوف و"زمننا لسه بخير".

ويراهن شهاب على أن تمس هذه الأغنيه قلوب الجمهور وأن تلاقي إستحسانهم وإعجابهم.

يذكر أن آخر أعمال الفنان سمسم شهاب كانت أغنية "أنا العريس"، وهي من كلمات وليد رياض، وألحان سمسم شهاب، وتوزيع موسيقي لأشرف البرنس، وتحت إشراف مستشارته الإعلامية هاجر حسام الدين، وإدارة أعمال أحمد سمسم شهاب...والتي لقت ردود أفعال إيجابيه في الموسم الصيفي وحققت نجاحا واسعا.