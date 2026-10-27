نشأت الديهي: القضايا الأفريقية لن تحل إلا بأيدي وعقول أفريقية حقيقية

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القضايا الأفريقية لن تحل إلا بأيدي وعقول أفريقية حقيقية، طارحًا عدد من التساؤلات المشروعة حول ما يجري في القارة.



وأضاف "الديهي" من موسكو خلال تغطيته للمنتدى الإعلامي الروسي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، "لم نكن ننتبه أن كل القضايا الافريقية تكتب بأقلام غير افريقية وكل الصور الافريقية تصور بعدسات غير افريقية".



وتساءل "هل يمكن أن يتحدث الافارقة عن أنفسهم وهل يمكن أن يكتبوا عن أنفسهم وأن يكون هناك زوايا افريقية وأن يكون هناك سردية افريقية واضحة المعالم والاهداف والمرامي؟ الاعلام هو سيد الموقف والسيادة الافريقية مستمدة من السيادة الاقتصادية المستمدة من السيادة السياسية".



وتابع "هناك مشاكل اقتصادية تناقش في منتديات غير افريقية، قضايا الفقر والتعليم قضايا ملحة والبنية التحتية والمساواة والقضايا الثقافية والهوية والصراعات الموجودة وما ينبثق عنها والخروج من دائرة الاستقرار والهجرة غير الشرعية وما يتعرض له شباب القارة، كلها شواغل وقضايا وملفات افريقية تحتاج إلى دراسة افريقية وقراءة افريقية وحلول افريقية لأنه لن تحل القضايا الافريقية إلا بأيادي وعقول افريقية حقيقية".