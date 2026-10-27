نشأت الديهي يطلق مبادرة "صوت أفريقيا": شعوبنا يجب أن تعرف بعضها أولًا

دعا الإعلامي نشأت الديهي، إلى تعزيز التواصل بين الشعوب الأفريقية، وإطلاق مبادرات إعلامية تسهم في تعريف أبناء القارة بعضهم ببعض، معلنًا مبادرة "صوت أفريقيا" التي تستهدف تسليط الضوء على القضايا والقصص الإنسانية داخل القارة، بعيدًا عن التركيز على السياسة وحدها.



وقال الديهي، خلال مشاركته في فعاليات جلسة نظمتها قناة "روسيا اليوم"، بمشاركة رؤساء تحرير قنوات أفريقية، لمناقشة دور الإعلام في التقريب بين شعوب القارة وتعزيز التواصل بين مختلف مناطقها، إن من أكثر الأمور التي آلمته أن يلتقي قادة الرأي الأفارقة على أرض روسيا، وليس على أرض أفريقية، معتبرًا أن ذلك يعكس الحاجة إلى تعزيز الحوار والتواصل المباشر بين شعوب القارة.



وشدد على أهمية أن تتعرف الشعوب الأفريقية بعضها ببعض قبل التوجه إلى الآخرين، موضحًا أن الأفارقة غالبًا ما يعرفون أخبار بعضهم من خلال وسيط غير أفريقي، وهو ما يستدعي بناء جسور إعلامية مباشرة بين دول القارة.



وأعلن عن مبادرة "صوت أفريقيا"، التي تقوم على إطلاق برنامج أسبوعي يهتم بالقضايا والقصص الإنسانية داخل القارة، بعيدًا عن السياسة، بهدف إبراز تجارب الشعوب الأفريقية وتحدياتها المشتركة، وتعزيز الوعي المتبادل بين مواطنيها.



وأشار إلى أن القارة الأفريقية، رغم ما تواجهه من تحديات، تجمع شعوبها هموم مشتركة، قائلًا: "الفقر بيجمعنا وسوء البنية التحتية بيجمعنا، لكن أيضًا بيجمعنا الأمل".



وأكد الديهي، على ضرورة إعادة صياغة العلاقات الأفريقية الروسية على أساس الشراكة الحقيقية، بدلًا من التبعية، داعيًا إلى الانتقال من الحوارات والنقاشات إلى خطوات عملية وبرامج عمل تحقق مصالح الشعوب.



وتساءل: "ماذا نريد نحن من روسيا؟، مشددًا على أهمية تحديد الأولويات الأفريقية، ووضع تصورات واضحة لكيفية الاستفادة من العلاقات مع موسكو وتحويل فرص التعاون إلى واقع ملموس.

وأعرب عن تقديره لروسيا لإتاحة الفرصة أمام قادة الرأي والإعلام الأفارقة للالتقاء على أراضيها، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ينبغي أن تمثل بداية لحوار جاد يفضي إلى نتائج عملية.



وأضاف أن روسيا صديق وفي لأفريقيا، وأن المطلوب هو اغتنام فرصة الشراكة معها، من خلال تحديد مجالات التعاون التي تخدم مصالح دول القارة وتدعم مسارات التنمية فيها.



وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه القارة، لفت إلى أن التخلص من الاستعمار السياسي والعسكري لا يعني انتهاء جميع أشكال الهيمنة، موضحًا أن أفريقيا لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالاستعمار الثقافي والفكري.



وقال: "ربما نجحنا في القضاء على الاستعمار السياسي والعسكري، لكن لم نتخلص من الاستعمار الثقافي والفكري حتى الآن في القارة الأفريقية".



وشدد على أن بناء شراكات متوازنة وتعزيز التواصل الإعلامي والثقافي بين الشعوب الأفريقية يمثلان خطوتين مهمتين نحو تعزيز استقلالية القرار والوعي، وترسيخ قدرة أبناء القارة على التعبير عن قضاياهم ورواية قصصهم بأنفسهم.

واختتم الديهي حديثه بالتأكيد على أهمية تحويل اللقاءات والحوار الإعلامي إلى مبادرات مستدامة، في مقدمتها "صوت أفريقيا"، بما يسهم في التقريب بين الشعوب الأفريقية، وإبراز تطلعاتها المشتركة، وفتح آفاق أوسع للتعاون مع الشركاء الدوليين.