موقف مفاجئ من عموتة تجاه أحمد رضا قبل مباراة مودرن سبورت

كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف أحمد رضا، لاعب الأهلي، من المشاركة في مباراة مودرن سبورت المقبلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أحمد رضا أصبح خارج حسابات الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، خلال مواجهة مودرن سبورت، رغم اعتذار اللاعب للمدرب ومشاركته في التدريبات.

ويأتي هذا التطور قبل المواجهة المرتقبة التي يسعى خلالها الأهلي لتحقيق الفوز واستعادة الانتصارات في بطولة الدوري، بعد التعادل أمام القناة بنتيجة 3-3، في الجولة الماضية، وهي النتيجة التي حرمت الفريق من حصد نقطتين مهمتين في سباق المنافسة على اللقب.

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت في الخامسة مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يتطلع خلاله الفريق الأحمر إلى تصحيح المسار وتقديم أداء قوي أمام جماهيره.

وتمثل المباراة أهمية كبيرة للجهاز الفني للأهلي، في ظل الحاجة إلى معالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المواجهات الأخيرة، واستعادة التوازن وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في جدول ترتيب المسابقة.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ومودرن سبورت عبر قناة «أون سبورت»، الناقل التلفزيوني لمباريات الدوري المصري الممتاز.

ويدخل الأهلي اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث ومصالحة جماهيره، بينما يظل موقف أحمد رضا من المشاركة محل اهتمام، بعد الأنباء المتداولة بشأن خروجه من حسابات الجهاز الفني رغم اعتذاره للمدرب وانتظامه في التدريبات.