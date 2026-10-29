إعلام الغربية ينظم ندوة بجامعة سمنود التكنولوجية لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدى الشباب

نظمت إدارة إعلام الغربية التابعة لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات اليوم ندوة موسعة بجامعة سمنود التكنولوجية تحت عنوان «روح انتصارات أكتوبر ودورها في ترسيخ قيم الولاء والانتماء لدى الشباب» وذلك برعاية الأستاذ الدكتور محمد رمضان رئيس الجامعة وبالتعاون مع الجامعة.

توعية المواطنين

جاءت الندوة بتوجيهات السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والدكتور تامر شمس رئيس قطاع الإعلام الداخلي وحاضر فيها رأفت بندق الرقيب المقاتل بقوات المظلات المصرية خلال حرب أكتوبر والذي شارك في تدريب قوات المظلات بدولة الكونغو بأمر مباشر من الرئيس الراحل محمد أنور السادات وأدار اللقاء محمود السمري كبير إعلاميي إدارة إعلام الغربية.

ندوة إعلامية

وفي بداية اللقاء رحب الأستاذ الدكتور علاء حسانين وكيل الجامعة، بالحضور مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في رفع وعي الشباب بتاريخ مصر والتعريف بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة المصرية ودورها في استعادة كامل التراب الوطني.

تبادل الخبرات والتجارب

من جانبه استعرض محمود السمري دور الهيئة العامة للاستعلامات في رفع الوعي لدى المواطنين خاصة الشباب بأهمية الوطن وترسيخ قيم الولاء والانتماء مشيرًا إلى أن يوم 29 أكتوبر يمثل محطة مهمة في تاريخ حرب أكتوبر حيث بدأت مباحثات الكيلو 101 بين مصر وإسرائيل لوقف إطلاق النار، بقيادة الفريق عبد الغني الجمسي.

بطولات الجيش المصري

وخلال الندوة استعرض رأفت بندق تجربته العسكرية ومشاركته في حروب 1967 والاستنزاف وأكتوبر 1973 موضحًا أنه شارك في حرب أكتوبر تحت القيادة المباشرة للفريق سعد الدين الشاذلي وأنه تعلم من قادة القوات المسلحة معاني التضحية والفداء والدفاع عن الوطن.

وأشار بندق إلى مشاركته في العمليات العسكرية بمنطقة المواجهة في بور فؤاد مؤكدًا أن تحرير الأرض جاء بفضل تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية وأن استعادة سيناء لم تقتصر على المعركة العسكرية بل استكملت جهودها بمعركة دبلوماسية لا تقل أهمية عن القتال.

تأمين حدود الوطن

وأكد أن الشباب هم من يحملون مسؤولية بناء مستقبل الوطن داعيًا إياهم إلى الحفاظ على أرض مصر وصون مقدراتها تقديرًا لتضحيات الأجيال السابقة التي قدمت أرواحها من أجل استعادة الأرض وأضاف أن قوة الدول لا تعتمد على السلاح فقط بل تقوم أيضًا على البناء والعمل والاجتهاد والتقدم في مختلف المجالات.

وشهدت الندوة حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة فيما أشرف على تنظيم اللقاء محمد عبده مدير إدارة إعلام الغربية.