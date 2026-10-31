الأهلي بيقدم كرة قدم وحشة.. ماذا قال إبراهيم فايق عن عموتة؟

تحدث الإعلامي إبراهيم فايق عن مستوى النادي الأهلي تحت قيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، مشيرًا إلى أن الفريق لا يقدم كرة قدم ممتعة أو مقنعة خلال الفترة الحالية، رغم النتائج التي يحققها في المباريات.

وقال إبراهيم فايق، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي لا يقدم كرة قدم ممتعة أو مقنعة أو حتى عادية مع الحسين عموتة، مضيفًا: «الأهلي بيقدم كرة قدم وحشة، ولكن تعالى نبص للنتائج».

وأوضح أن مقارنة نتائج عموتة ببدايات المدربين السابقين للأهلي، رينيه فايلر وبيتسو موسيماني ومارسيل كولر، خلال أول 11 مباراة لكل منهم، تكشف عن تقارب في النتائج، مشيرًا إلى أن عموتة يتساوى مع موسيماني وكولر في هذه المقارنة.

وجاءت تصريحات فايق في أعقاب فوز الأهلي الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الخميس الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح الأهلي في حصد ثلاث نقاط جديدة، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام السكة الحديد

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في التأهل إلى الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في كأس مصر، بحثًا عن المنافسة على اللقب وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.