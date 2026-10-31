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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بلد عربي يقترب من استضافة كأس العالم للأندية 2029.. ما القصة؟

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أحمد أيمن

تتجه الأنظار نحو المغرب، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اقتراب المملكة من الحصول على حق تنظيم بطولة كأس العالم للأندية 2029، في نسختها الثانية بالنظام الجديد، والتي تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم، في خطوة قد تمثل حدثًا تاريخيًا لكرة القدم العربية والأفريقية.

المغرب يقترب من استضافة مونديال الأندية 2029

ووفقًا لما أورده موقع «البطولة» المغربي، فإن المغرب بات قريبًا من استضافة منافسات كأس العالم للأندية 2029، في إطار خططه لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية العالمية، والاستعداد المبكر لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشروع رياضي وتنظيمي متكامل يستهدف تعزيز مكانة المغرب على خريطة كرة القدم العالمية، خاصة مع امتلاكه بنية تحتية رياضية متطورة، وملاعب مؤهلة لاستقبال البطولات الكبرى، إلى جانب الخبرات التنظيمية التي اكتسبها من استضافة العديد من المنافسات القارية والدولية.

بطولة كأس العالم للأندية بنظام جديد

وتحظى نسخة 2029 بأهمية استثنائية، باعتبارها النسخة الثانية التي تقام بالنظام الجديد للبطولة، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تحويلها من بطولة سنوية محدودة المشاركة إلى منافسة عالمية تقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 ناديًا.

ويعتمد نظام التأهل على تتويج الأندية ببطولات القارات خلال السنوات الأربع السابقة للبطولة، وفي حالة تكرار تتويج النادي باللقب القاري، يتم اللجوء إلى التصنيف القاري لاختيار الأندية التي تستكمل قائمة المشاركين.

بطل الدوري المغربي يحصل على مقعد في البطولة

ومن أبرز المكاسب المحتملة للمغرب حال إسناد التنظيم إليه رسميًا، ضمان مشاركة بطل الدوري المحلي لموسم 2028-2029 في كأس العالم للأندية، باعتباره ممثل البلد المستضيف.

ويمثل هذا الأمر فرصة استثنائية للأندية المغربية، التي ستجد نفسها أمام إمكانية المشاركة في واحدة من أكبر البطولات العالمية، ومواجهة نخبة من عمالقة كرة القدم الدولية.

أندية حجزت مقاعدها مبكرًا

وشهدت قائمة المتأهلين حتى الآن وجود عدد من الأندية الكبرى، يتقدمها باريس سان جيرمان الفرنسي، وبيراميدز المصري، وفلامنجو البرازيلي، والأهلي السعودي، وكروز آزول المكسيكي.

ومن المنتظر استكمال قائمة المشاركين وفقًا لنتائج البطولات القارية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب معايير التصنيف المعتمدة من الاتحاد الدولي.

يُذكر أن الأهلي المصري شارك في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بالنظام الجديد، التي أقيمت صيف 2025، لكنه ودع المنافسات من دور المجموعات، بينما نجح تشيلسي الإنجليزي في التتويج باللقب.

كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية 2029 المغرب الأهلي تشيلسي

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