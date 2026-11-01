قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم يشيد بمدرسة بكفر الشيخ لتتويجها «أفضل مدرسة على مستوى الوطن العربي»
الجامعة العربية تدين استهداف ناقلة الغاز القطرية.. وتعرب عن دعمها الكامل لدول المنطقة
نيفين مختار تحذر الأزواج من إفشاء أسرار الحياة الخاصة: خيانة للأمانة ومخالفة لأوامر الله
وزير التعليم: نهتم بتشجيع الطلاب على المشاركة بالمسابقات المحلية والدولية لإكتشاف المواهب
بقرار من الإمام الأكبر.. التشكيل النهائي للجنة اختيار قيادات جامعة الأزهر
موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب.. تفاصيل
مساعد وزير الخارجية الأسبق: نقص التمويل أبرز تحديات إعادة الإعمار في أفريقيا
وزير المالية: نعمل مع الأسواق الناشئة لجعل قواعد النظام المالي العالمي أكثر عدالة
وزير التعليم لبطلة تحدي القراءة العربي : خطفتي قلوبنا
وزير التعليم: تتويج الطالبة ميار بلقب بطلة تحدي القراءة العربي إنجاز وطني مشرف
رئيس الوزراء يتابع ترتيبات الإعداد لمنتدى البرلمانيين الشباب العرب
توماس رايس: طرابزون سبور يستحق الإشادة.. وهدفنا مواصلة الانتصارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً وميتا تطلق تطبيقا بالذكاء الاصطناعي لتنسق ملابسك

أخبار التكنولوجيا|
أخبار التكنولوجيا|
لمياء الياسين

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً

في خطوة استباقية لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين، أطلقت شركة جوجل (Google) تحديثاً أمنياً طارئاً وموسعاً لمتصفح "كروم 156" (Chrome 156)، يهدف إلى معالجة 21 ثغرة أمنية متفاوتة الخطورة، ليكون هذا التحديث هو الدفعة الثالثة من الإصلاحات البرمجية التي تطلقها الشركة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم التحديات السيبرانية المتزايدة

سامسونج تطور جهازًا لوحيًا ضخمًا قابلًا للطي بشاشة أكبر من المعتاد

كشفت تقارير تقنية موثوقة ومصادر قريبة من سلاسل الإمداد في كوريا الجنوبية، أن شركة سامسونج تستعد حالي  لتطوير جهاز لوحي ضخم قابل للطي يحمل شاشة عملاقة بمقاس 17 بوصة حيث يتقلص حجم الشاشة عند إغلاق الجهاز بالكامل ليتحول إلى صيغة مدمجة لا تتعدى 8 بوصات، مما يسهل حمله واستخدامه كأنه هاتف ذكي ذو شاشة كبرى.

أو مش عارف تلبس إيه؟.. ميتا تطلق تطبيقا بالذكاء الاصطناعي لتنسق ملابسك

أطلقت شركة ميتا Meta، بهدوء تطبيقا جديدا يحمل اسم Style Sketch، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تنسيق ملابسهم واقتراح إطلالات مختلفة باستخدام القطع الموجودة بالفعل في خزائنهم، دون الحاجة إلى شراء ملابس جديدة.

ويهدف التطبيق إلى تحويل تجربة اختيار الملابس إلى عملية أكثر سهولة وذكاء، من خلال إنشاء خزانة ملابس افتراضية للمستخدم، وتحليل القطع المتاحة لديه، ثم اقتراح مجموعات متناسقة تتناسب مع ذوقه الشخصي ومظهره.

صدمة لعشاق الهواتف المدمجة.. وان بلس توقف تطوير هاتفها الصغير

كشفت تسريبات حديثة أن شركة وان بلس OnePlus، لا تخطط حاليا لإطلاق جيل جديد من هواتفها صغيرة الحجم، ما يعني أن خليفة هاتف OnePlus 15T قد لا يرى النور خلال الفترة القريبة، في خطوة قد تخيب آمال المستخدمين الذين يفضلون الهواتف ذات الشاشات المدمجة وسهلة الاستخدام بيد واحدة.

وبحسب المسرب الشهير Digital Chat Station، فإن شركة وان بلس لا تعتزم تحديث سلسلة هواتفها صغيرة الشاشة في الوقت الحالي

منها تثبيت الرسائل.. "واتساب" يطلق 4 ميزات جديدة للمجموعات 

أعلن تطبيق واتساب رسمياً عن إطلاق 4 ميزات جديدة ومحورية تهدف إلى إعادة تنظيم وتسهيل إدارة المحادثات الجماعية، والتي بدأت بالوصول تدريجياً لجميع المستخدمين على نظامي Android و iOS إليك تفاصيل هذه الميزات الأربع الجديدة:

أحدث أخبار أخبارًا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

اسعار باقات الانترنت الارضي

بدءاً من اليوم.. كيف تحصل على 50 جيجا إنترنت مجاناً؟

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

عداد الكهرباء

بدءًا من اليوم .. بشري سارة لأصحاب العدادات الكودية

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز

بعدد 108 عمارة سكنية .. محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة الحرية الكبيرة بحي المناخ

مناخ بورسعيد يواصل رحلته في التنمية والتطوير بالبنية التحتية

من الطرق الترابية إلى شبكة طرق متكاملة .. تطوير 7.3 كم من الطرق بمنطقة الصفا ورفع كفاءة المداخل

ضواحي بورسعيد على خريطة التطوير الشامل .. والمحافظ يتابع رفع كفاءة 246 عمارة سكنية

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد