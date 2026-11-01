أخبار التكنولوجيا| جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً وميتا تطلق تطبيقا بالذكاء الاصطناعي لتنسق ملابسك

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

جوجل تطلق تحديثاً أمنياً طارئاً لمتصفح "كروم 156" لسد 21 ثغرة أمنية

في خطوة استباقية لتعزيز حماية خصوصية المستخدمين، أطلقت شركة جوجل (Google) تحديثاً أمنياً طارئاً وموسعاً لمتصفح "كروم 156" (Chrome 156)، يهدف إلى معالجة 21 ثغرة أمنية متفاوتة الخطورة، ليكون هذا التحديث هو الدفعة الثالثة من الإصلاحات البرمجية التي تطلقها الشركة خلال أسبوع واحد فقط، مما يعكس حجم التحديات السيبرانية المتزايدة

سامسونج تطور جهازًا لوحيًا ضخمًا قابلًا للطي بشاشة أكبر من المعتاد

كشفت تقارير تقنية موثوقة ومصادر قريبة من سلاسل الإمداد في كوريا الجنوبية، أن شركة سامسونج تستعد حالي لتطوير جهاز لوحي ضخم قابل للطي يحمل شاشة عملاقة بمقاس 17 بوصة حيث يتقلص حجم الشاشة عند إغلاق الجهاز بالكامل ليتحول إلى صيغة مدمجة لا تتعدى 8 بوصات، مما يسهل حمله واستخدامه كأنه هاتف ذكي ذو شاشة كبرى.

أو مش عارف تلبس إيه؟.. ميتا تطلق تطبيقا بالذكاء الاصطناعي لتنسق ملابسك

أطلقت شركة ميتا Meta، بهدوء تطبيقا جديدا يحمل اسم Style Sketch، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة المستخدمين على تنسيق ملابسهم واقتراح إطلالات مختلفة باستخدام القطع الموجودة بالفعل في خزائنهم، دون الحاجة إلى شراء ملابس جديدة.

ويهدف التطبيق إلى تحويل تجربة اختيار الملابس إلى عملية أكثر سهولة وذكاء، من خلال إنشاء خزانة ملابس افتراضية للمستخدم، وتحليل القطع المتاحة لديه، ثم اقتراح مجموعات متناسقة تتناسب مع ذوقه الشخصي ومظهره.

صدمة لعشاق الهواتف المدمجة.. وان بلس توقف تطوير هاتفها الصغير

كشفت تسريبات حديثة أن شركة وان بلس OnePlus، لا تخطط حاليا لإطلاق جيل جديد من هواتفها صغيرة الحجم، ما يعني أن خليفة هاتف OnePlus 15T قد لا يرى النور خلال الفترة القريبة، في خطوة قد تخيب آمال المستخدمين الذين يفضلون الهواتف ذات الشاشات المدمجة وسهلة الاستخدام بيد واحدة.

وبحسب المسرب الشهير Digital Chat Station، فإن شركة وان بلس لا تعتزم تحديث سلسلة هواتفها صغيرة الشاشة في الوقت الحالي

منها تثبيت الرسائل.. "واتساب" يطلق 4 ميزات جديدة للمجموعات

أعلن تطبيق واتساب رسمياً عن إطلاق 4 ميزات جديدة ومحورية تهدف إلى إعادة تنظيم وتسهيل إدارة المحادثات الجماعية، والتي بدأت بالوصول تدريجياً لجميع المستخدمين على نظامي Android و iOS إليك تفاصيل هذه الميزات الأربع الجديدة: