أحمد خطاب: إصابة محمود جهاد "نفسية".. وبيراميدز الأفضل في مصر

أكد أحمد خطاب، المدير الفني السابق لفريقي فاركو وغزل المحلة، أن المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز متقاربة من حيث جودة اللاعبين، لكن فريق بيراميدز يتفوق حاليًا من ناحية التكامل الجماعي.

وقال خطاب في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور، إن الأهلي والزمالك وبيراميدز يمتلكون لاعبين مميزين، لكن بيراميدز يظهر بصورة أفضل في الوقت الحالي باعتباره فريقًا متكاملًا.

وتحدث المدير الفني السابق عن محمود جهاد، لاعب وسط الزمالك، مؤكدًا أنه من أفضل لاعبي خط الوسط في مصر، مشيرًا إلى أنه يتواصل معه باستمرار، وأن اللاعب متأثر نفسيًا بسبب الحديث المتكرر عن معاناته من إصابة مزمنة.

وأضاف أن محمود جهاد أصبح يخشى التحرك داخل الملعب خوفًا من التعرض للإصابة، وهو ما يؤثر على أدائه، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج إلى دعم نفسي ومعنوي كبير خلال الفترة المقبلة.

وعن أحمد شريف، أوضح خطاب أنه مهاجم صريح يمتلك قدرات فنية هائلة في مركزه، لكنه لم يصل حتى الآن إلى 100% من مستواه مع الزمالك، مشيرًا إلى أن اللاعب لديه إمكانات كبيرة يمكن الاستفادة منها.

واختتم تصريحاته بالحديث عن ياسين مرعي، مدافع الأهلي، مؤكدًا أنه لاعب جيد ويمتلك مساحة كبيرة للتطور خلال الفترة المقبلة.